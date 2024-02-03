AK Partili Hamza Dağ İzmir'deki eğlence mekanlarında seçim çalışması yaptı! O diyalog dikkat çekti

AK Parti İzmir Büyükşehir Adayı Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile akşam saatlerinde Alsancak Gül Sokak’taki esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Genç seçmenlere projelerini anlatan Dağ'ın eğlence merkezlerinden yükselen müzik eşliğinde yaptığı seçim çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bir eğlence mekanında oturan müşterilere selam veren Dağ'ın "Nasılsın?" sorusuna ise genç kadının "İyiyim sen nasılsın?" şeklindeki yanıtı dikkat çekti.

Dağ vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun olduğunu belirtti. Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, "Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





