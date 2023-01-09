AK Partili isimden 'erken seçim' açıklaması! "En geç" diyerek 2 tarihe dikkat çekti

Türkiye seçim yılına girerken seçim takvimi ve tarihiyle ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor. 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan "mevsim şartlarına" dikkat çekerek tarihinin güncellenebileceğini söylemişti. AK Partili Bilgiç, seçimlerin yapılabileceği 2 tarihi işaret etti.

MAYIS AYINDAN 2 TARİH VERDİ

Ekonomim'den Canan Sakarya ve Maruf Buzcugil'in sorularını yanıtlayan Bilgiç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği koşullara paralel olarak benzer bir açıklama yaparak seçimlerin "en geç mayıs ayının 7 ‘si ya da 14’ü gibi" gerçekleşeceği düşüncesini şöyle dile getirdi:

"Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek. 6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibarıyla bütün bu haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç mayıs ayının 7 ‘si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, ocak, şubat ve mart aylarında Meclisin çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum."