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  4. AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:

AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı:

06.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Peygamber efendimiz sabrıyla tevekkülüyle kulluğuyla merhametiyle yaşantısıyla hepimiz için örnektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Gecesi'ne bir kez daha erişmiş olmanın sevincini ve gönül huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid'in hayrına, bereketine ve esenliğine, insanlığın muhtaç olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kalplerimiz hayrıyla bereketiyle esenliğiyle insanlığı kuşatan bu mübarek gecenin huzuruyla dolu. Mevlit Gecesi'nde Hz. Peygamber'imizi muhabbetle anma, tefekkürle anlama gayretindeyiz. Peygamber efendimiz sabrıyla tevekkülüyle kulluğuyla merhametiyle yaşantısıyla hepimiz için örnektir. Asırlar önce insanlık nasıl onun rehberliğiyle hakikatle tanışmış ve hidayet yolunu bulmuşsa bugün de tevazu, şefkat, cömertlik, merhamet, adalet gibi değerleri öğreten ve sünneti seniyyesiyle rehber olan Peygamber'imiz, insanlık için en doğru örnektir."

Karaaslan, İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ederek, inanç ve kültürlerinde çok önemli bir yere sahip bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesine vesile olmasını diledi.

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Mevlid kandili Samsun

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