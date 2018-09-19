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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde ittifak yapılacağı iddialarına ilişkin "Bizim için ittifak meselesi stratejik bir mesele değil, şartlar oluştuğunda değerlendirilir" dedi. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifası üzerine de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Olmuş bitmiş bir mesele. Sayın belediye başkanımız istifa etmiştir" ifadesini kullandı.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Parti Genel Merkezi tarafından istifasının istendiği iddialarıyla geçtiğimiz hafta gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kişisel Twitter hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Yımaz, "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz." ifadelerini kullanmıştı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın bugün itibariyle görevinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan 'Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür' hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunların fıtratında var zaten her şeyi oldu bitti ye getirmek
Numan cabuk firavunmasmiski dansöz bunun gibi kiviramaz
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