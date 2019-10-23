HABER

AK Parti'li Özkan: Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

  AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis İç Tüzüğümüz parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis İç Tüzüğümüz parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu noktada eğer Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık değerlendirmesi sorucunda, Meclis'te uygulanacak konuları DHA'ya değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili iki ayrı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bir tanesi sistem sorunu, diğeri ise uygulama sorunu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili karşı karşıya kaldığımız en temel sorun, parlamento ve hükümet işleyişi. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz en temel sistem düzenlemesi, Meclis İç Tüzüğünde yatmaktadır. Meclis İç Tüzüğümüz, parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu bağlamda; AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtiğinden itibaren, bu sisteme uyan ve parlamentonun etkinliğini artıracak bir sistem değişikliğini hayata geçirecek, Meclis İç Tüzüğü değişikliğini gündeme getirmiştik. Bu noktada eğer Meclis İçtüzüğünü hayata geçirirsek, yeni sisteme uyarlarsak çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" şeklinde konuştu.

'TABİAT GİBİ KANUNLAR YAPMALIYIZ'

Meclis'in güçlendirilmesi çerçevesinde, tabiat gibi vatandaşın kalbinde yer alacak yasaların yapılmasını arzuladıklarını anlatan Özkan, "Bundan sonra; doğru yasaları, tabiat gibi kanunları yapan bir parlamento göreceğiz. Bir sistem değişikliği derhal uygulamada bütün ihtiyaçları karşılamayı gerektirmiyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik ise de, aslında zihniyet olarak parlamenter sistemin uygulamalarını devam ettiren bir bürokratik yapı var. Bunu da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yasalarla uygulamada yapılacak değişikliklerle önümüzdeki süreç içerisinde başarılı bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini göreceğiz" şeklinde konuştu.

'İŞ UYGULAMADA BİTER'

Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yıllık sürede oturmasını beklemenin hayalcilik olacağını ifade ederek, "Gerek uygulamada, gerek sistemde yapılacak değişikliklerle hüsnü kabul görecektir. Parlamentoyu güçlendirmek adına, 'nöbetçi bakan' uygulamasına başlandık. Öyle yasaların yapılması lazım ki, vatandaşların kalbinde uzun süre karşılık bulan yasaların yapılması gerekir. Bunun için de yeni bir iç tüzüğün yapılması gerekiyor" dedi.

Özkan, yeni sistem ile birlikte, "Meclis'te denetim faaliyeti bitti" eleştirilerine ise "Engelleyici anlayışı ile çalışan denetim faaliyeti vardı. O da sadece hükümet kurmak, hükümet düşürmek anlayışı ile çalışan parlamento vardı. Bu da Türkiye'nin önüne bir istikrar sorunu getiriyordu. Her bir hatibin konuşması bir denetim faaliyetidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Özkan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Varil bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutluVaril bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutlu
Mobilya kumaşları, öğrencilere kalemlik olduMobilya kumaşları, öğrencilere kalemlik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.