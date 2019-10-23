AK Parti'li Özkan: Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis İç Tüzüğümüz parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu noktada eğer Meclis İç Tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık değerlendirmesi sorucunda, Meclis'te uygulanacak konuları DHA'ya değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili iki ayrı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bir tanesi sistem sorunu, diğeri ise uygulama sorunu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili karşı karşıya kaldığımız en temel sorun, parlamento ve hükümet işleyişi. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz en temel sistem düzenlemesi, Meclis İç Tüzüğünde yatmaktadır. Meclis İç Tüzüğümüz, parlamenter sisteme uygun dizayn edilmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tam anlamıyla karşılık bulmamaktadır. Bu bağlamda; AK Parti olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtiğinden itibaren, bu sisteme uyan ve parlamentonun etkinliğini artıracak bir sistem değişikliğini hayata geçirecek, Meclis İç Tüzüğü değişikliğini gündeme getirmiştik. Bu noktada eğer Meclis İçtüzüğünü hayata geçirirsek, yeni sisteme uyarlarsak çok daha başarılı, çok daha etkin bir parlamentoyu Türkiye'nin faaliyetinde bulunduracağız" şeklinde konuştu.