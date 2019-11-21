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AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulunda "terörle mücadele" vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

AK Parti'li Öztürk'ten KEİPA Genel Kurulunda "terörle mücadele" vurgusu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA Genel Kurulunda, "Senin terörün, benim terörüm farkı gözetmeksizin bütün insanlığa karşı yapılan suçları engellemek için terör örgütü ayrımı yapmadan mücadelemize devam ediyoruz." mesajı verdiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da 19-21 Kasım'da düzenlenen KEİPA Genel Kurulunun 54'üncü Oturumu'nda, "Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Avrupa Boyutu: AB-KEİ İşbirliği'nin Mevcut Durumu ve Beklentiler" konusunun müzakere edildiğini belirtti.

Oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesine değindiğini anlatan Öztürk, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında başlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarının sağlanması birinci derecede Avrupa’nın yararınadır." dediğini aktardı.

Türkiye'nin terör örgütleri PKK/PYD/YPG, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı mücadele ettiğini, Barış Pınarı Harekatı süresince müttefik olarak değerlendirilen kurum ve ülkelerden yeterince destek göremediklerini söylediğinin altını çizen Öztürk, "Senin terörün benim terörüm farkı gözetmeksizin bütün insanlığa karşı yapılan suçları engellemek için terör örgütü ayrımı yapmadan mücadelemize devam ediyoruz." mesajını verdiğini kaydetti.

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