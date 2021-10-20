AK Partili Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a 'istifa' çağrısı!

Bülent Arınç'ın katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı "CHP'nin oyları artacak öyle görüyorum ben" ifadelerini kullanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber yağtığı çalışmaları konuşmak istemeyerek "Beni kodese mi tıkacaksınız?" göndermesinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: ARINÇ GERÇEĞİ GÖRDÜ

Arınç'ın sözleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulmuş ve CHP lideri de "Sayın Bülent Arınç'ın 'CHP'nin oyları artacak' demesi güzel bir şey. Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz” yanıtını vermişti.

AK PARTİLİ İSİMDEN ARINÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Arınç'ın sözleriyle ilgili AK Parti'den ilk tepki ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

"Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız." diyerek Arınç'a istifa çağrısında bulunan Tayyar, sosyal medya hesabında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle;

"Bir parti çatısı altındaysanız özgürlüğünüz disiplin kurallarıyla sınırlıdır.

Parti disiplini içinde yapıcı eleştiri, meşrudur, demokratiktir. Kimi zaman sınırlar da zorlanabilir.

Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız.

Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış.

Açalım o vakit.

muhtereme diyorum ki; ‘liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?’"



