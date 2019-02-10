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AK Parti'li Şentop: IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın "1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturacaklar" iddiasına tepki gösterip, "Bu konuda konuşacak en son kişi CHP'li Faik Öztrak'tır.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın "1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturacaklar" iddiasına tepki gösterip, "Bu konuda konuşacak en son kişi CHP'li Faik Öztrak'tır. IMF'ye olan borcu kapattık ve IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek" dedi. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile Milletvekili Mustafa Yel Tekirdağ'da, Roman dernekleri ve federasyon temsilcileriyle bir araya geldi. Romanların sorunlarının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "1 Nisan'dan sonra hükümet IMF ile masaya oturacaklar. Hatta duyuyoruz ki, IMF temsilcileri Ankara'daymış" iddiasına tepki gösterip, şunları söyledi: "Hükümet aleyhine, IMF'yi bir tehlike olarak görmeye başlayacak olan şahıslar içinde en son konuşacak şahıs CHP'nin parti sözcüsüdür. Niye? Kendisi çünkü IMF'nin adeta Türkiye şubesidir. Kemal Derviş, Türkiye'ye bakan olarak gönderildiğinde Derviş'in sağ kolu Faik Öztrak'tır. IMF politikalarının uygulayıcısı odur. Ne konuştuğuna bakmayın. Bir şey konuşuyorsa IMF lehine konuşuyordur. IMF adına konuşuyordur. IMF için konuşuyordur. IMF arzu ettiği için konuşuyordur. IMF ile ilişki AK Parti döneminde başlamadı. Bizden 50 yıl önce başladı. 50 yıldan fazla süren bir ilişkiydi. Biz 2013'de bu ilişkiyi bitirdik. IMF'ye olan borcu kapattık ve IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF, Türkiye'ye dönmeyecek, gelmeyecek. Bu konudaki kararlığı Cumhurbaşkanımız, Maliye Bakanımız ifade etti. Türkiye IMF ile görüşüyor denilmesi iftiradan ibarettir. Bu tür söylemleri söyleyenlerin Türkiye'nin IMF şubesi olması da ortadır." 'TERMİK SANTRAL ASLA YAPILMAYACAK' Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılması planlanan termik santral konusuna değinerek, teknik olarak uygun olmadığı için kesinlikle bu bölgeye termik santralin yapılmayacağını söyledi. Kendilerinin ve AK Parti'nin açıklamalarının sürekli milleti doğru bilgilendirmek üzerine olduğunu ifade eden Şentop, "Milletimizi kandırırız da birtakım oyunu alırız söylemleri AK Parti ile birlikte ortadan kalkmıştır. Bizim beyanlarımız milletimize gerçekleri söylemektir. Bir fikir değişikliği oldu. Bunu da izah ediyoruz. Planlanan bir termik santral vardı. Orada bir potansiyel vardı. Ama bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlanmamıştı. Enerji Bakanlığı'mızın çalışmaları sonucunda orada kurulacak bir termik santralin rantabl olmadığı, beklenen verimliliği sağlayamayacağı ifade edildi. Bu yüzden bakanlığımız bundan vazgeçti. Enerji Bakanlığı'mızın çeşitli çalışmaları var. Kapaklı'da doğalgaz bulundu. Sayın Bakanımız, Kapaklı'ya gelerek açıklamalarda bulunacak. Teknik analizler sonucunda bakanlığımız buradan vazgeçti. Enerji Bakanlığı vazgeçtiği için Çevre Bakanlığı'na giden yazıda ÇED raporundan vazgeçildiği yazısı ortadadır" diye konuştu.

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