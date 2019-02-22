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AK Parti'li Şentop, TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu yaptı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

DESTEK TURUNA ÇIKTI AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop, adaylık başvurusu ardından MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül'ü ziyaret etti.

DESTEK TURUNA ÇIKTI
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop, adaylık başvurusu ardından MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül'ü ziyaret etti. Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu, Bülent Turan ve Cahit Özkan eşlik etti.
'DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK'
Ziyaret sonrası açıklama yapan Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yaptığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu ziyaret ettik, değerlendirmelerde bulunduk. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli daha önce açıklama yapmıştı, AK Parti'ye göstereceği destek noktasında. MHP ile birlikte Cumhur İttifakı çalışmalarını yürütürken, sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir çalışma olmadığını, bunun 16 Nisan referandumuyla gerçekleşen yeni anayasa ve yeni sistemin tüm kurum ve kuralları ile yerleşeceği hususunda bu ittifakın devam edeceği söylemiştik. O kararlılığımız devam ediyor. Destek talebi mahiyetinde bir ziyaretti" dedi.
'ŞENTOP'UN SEÇİLMESİ İÇİN OYUMUZU VERECEĞİZ'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Sayın Mustafa Şentop'un TBMM adaylığının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Sayın Mustafa Şentop'un, bütün müktesebatı ile yaptığı çalışmalar ile TBMM Başkanlığını en iyi şekilde temsil edeceğine ve çok başarılı görevler ifa edeceğine yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki Pazar günü MHP grubuna mensup 49 milletvekili, başta Genel Başkanımız olmak üzere TBMM'de oylamalarda yerimizi alacağız. Sayın Mustafa Şentop'un Meclis Başkanı seçilmesi için oyumuzu vereceğiz."
Mustafa Şentop, Pazar günü de CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret edecek.

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