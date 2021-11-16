AK Parti'li Taşkın: "Karadeniz gazını 2023'te milletimizin hizmetine Allah'ın izniyle sunacağız"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşturulan sismik arama ve sondaj gemisi filomuzun yaptığı doğal gaz arama faaliyetleri neticesinde Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Karadeniz gazını da 2023 yılında milletimizin hizmetine Allah'ın izniyle sunacağız." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerjinin, günümüzde dünya ekonomisine ve politikalara yön veren en önemli faktör konumuna geldiğini belirterek, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden birinin enerji olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme politikalarının doğal olarak enerjiye olan talebi arttırdığını, bütün bunların yanı sıra artan nüfus ve şehirleşme hareketlerinin enerjiyi olmazsa olmaz bir stratejik kaynak haline getirdiğini vurgulayan Taşkın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak 2017'de açıkladığımız milli enerji ve maden politikası rehberliğinde enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusunda yenilenebilir enerjide büyük atılımlar yaptığına işaret eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 19 yılda kendi akarsularımızdan, rüzgarlarımızdan, güneşimizden, jeotermal kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjinin payı yüzde 290 arttı. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52 bin 140 megavat değeriyle toplam kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturmaktadır. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek Türkiye, nükleer enerji kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil olacak. Seçim bölgem Mersin'de inşa edilen Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'nu tek başına karşılayacak, dört üniteden oluşan 4 bin 800 megavat kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizde çalışmalar hızla devam etmektedir.

Santralin hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu alandaki eksiğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşturulan sismik arama ve sondaj gemisi filomuzun yaptığı doğal gaz arama faaliyetleri neticesinde Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Karadeniz gazını da 2023 yılında milletimizin hizmetine Allah'ın izniyle sunacağız."

