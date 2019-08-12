AK Partili Turan Çanakkale'deki yangın bölgesini gezdi

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere özel sektörümüz ile birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıp yangını ormana hapsederek, dışarıya çıkmasına izin vermeyerek, büyük oranda tedbir alınmış oldu. Şimdi soğutma işlemlerinin bitmesini, ardından da temizlik yapılarak bölgenin yeniden ağaçlandırılmasını takip edeceğiz. Hatta imkan olursa köylülerimizin talep ettikleri doğrultuda tedbirler alınarak ağaçlandırılmasını, onların faydasına olan ağaçların dikilmesine öncülük edeceğiz."

Can kaybının olmaması ve hayvanlara zarar gelmemiş olmasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan Bülent Turan, şöyle konuştu:

Turan, yangın süresince bölgede 177 iş makinesi ve 250 orman işçisinin görev yaptığını da hatırlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına 150 kadar da özel sektör çalışanının gönüllü olarak katıldığını ifade eden Bülent Turan, "Sabahın ilk saatlerinde 10 helikopter bölgenin soğutulması ve yangının söndürülmesi için büyük emek harcadı. Allah daha büyük sıkıntılar vermesin. Burası bizim için çok kıymetli bir alan. Tarihi alanımızın, şehitliğimizin olduğu bir bölge. Eğer Behramlı köyü yolunu atlasaydı yangın, şehitliğe doğru ilerleyecekti. Arkadaşlarımızın yoğun gayreti sonunda daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tüm Çanakkale'ye ve tarihi alan bölgemize geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

