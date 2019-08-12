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AK Partili Turan Çanakkale'deki yangın bölgesini gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Şimdi soğutma işlemlerinin bitmesini, ardından da temizlik yapılarak bölgenin yeniden ağaçlandırılmasını takip edeceğiz. Hatta imkan olursa köylülerimizin talep ettikleri doğrultuda tedbirler alınarak ağaçlandırılmasını, onların faydasına olan ağaçların dikilmesine öncülük edeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu.

Çanakkale'deki temasları kapsamında partisinin bayramlaşma programına katılan Turan, daha sonra AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ve parti yönetimi ile Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Behramlı köyü yakınlarında önceki gece yangın çıkan bölgeyi gezen Bülent Turan, burada yetkililerden bilgi aldı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arife günü akşamı tarihi alanda çıkan yangında 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğünü söyledi.

Can kaybının olmaması ve hayvanlara zarar gelmemiş olmasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere özel sektörümüz ile birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıp yangını ormana hapsederek, dışarıya çıkmasına izin vermeyerek, büyük oranda tedbir alınmış oldu. Şimdi soğutma işlemlerinin bitmesini, ardından da temizlik yapılarak bölgenin yeniden ağaçlandırılmasını takip edeceğiz. Hatta imkan olursa köylülerimizin talep ettikleri doğrultuda tedbirler alınarak ağaçlandırılmasını, onların faydasına olan ağaçların dikilmesine öncülük edeceğiz."

Turan, yangın süresince bölgede 177 iş makinesi ve 250 orman işçisinin görev yaptığını da hatırlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına 150 kadar da özel sektör çalışanının gönüllü olarak katıldığını ifade eden Bülent Turan, "Sabahın ilk saatlerinde 10 helikopter bölgenin soğutulması ve yangının söndürülmesi için büyük emek harcadı. Allah daha büyük sıkıntılar vermesin. Burası bizim için çok kıymetli bir alan. Tarihi alanımızın, şehitliğimizin olduğu bir bölge. Eğer Behramlı köyü yolunu atlasaydı yangın, şehitliğe doğru ilerleyecekti. Arkadaşlarımızın yoğun gayreti sonunda daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tüm Çanakkale'ye ve tarihi alan bölgemize geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Çanakkale

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