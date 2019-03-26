HABER

AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye meclis üyesi listelerinde PKK ile bağlantılı kişilere tepki gösterdi. 15 Temmuz'da özellikle AK Partili belediyelerin iş makineleriyle darbeye karşı çıktığını hatırlatan Ünal, "Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, acaba o gece darbeye karşı gelir miydi?" dedi.

AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye meclis üyesi listelerinde PKK ile bağlantılı kişilere tepki gösterdi. 15 Temmuz'da özellikle AK Partili belediyelerin iş makineleriyle darbeye karşı çıktığını hatırlatan Ünal, "Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, acaba o gece darbeye karşı gelir miydi?" dedi.
Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal; PKK ile iltisaklı, ilişkili kişilerin İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin listelerinde yer aldığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle devam etti:
"Bu meclis üyesi adaylarının geçmişte Öcalan'a dönük destek mitinglerinden tutun da PKK terör örgütüne dönük açıklamalarına kadar her şey kamuoyunun önünde. Burada bir şeyin önemi ortaya çıkıyor, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu soruyu doğru soralım. Eğer 15 Temmuz gecesi kalkışma olduğunda, darbeciler bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük kalkışma gerçekleştirdiğinde belediyeler ne yaptılar? İş makineleriyle, bütün imkanlarıyla adeta bu darbecilere dönük bir mücadele örneği gösterdiler Türkiye'de. Özellikle AK Partili belediyelerin bütün illerde gecenin ilk saatlerinden itibaren darbenin engellenmesine dönük verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta da aynı şey yaşandı. Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe', 'tiyatro' diyen, FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, savcı ve hakimleri suçlayan ve bunlarla ilgili tahfif, tezyif, her şeyi gerçekleştiren, 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, onların anlayışı, onların zihniyeti acaba o gece darbeye karşı gelir miydi? Bu anlayış, yeni FETÖ'nün söylemini kullanan, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, o gece darbe için sokağa çıkan asker kılıklı FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçikler' diyenler, acaba o gece imkanları olsaydı o darbeye karşı çıkarlar mıydı? Bu sorunun cevabı, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimin de aslında cevabı."
FOTOĞRAFLI

AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu
Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri Amerika ve İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor"

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.