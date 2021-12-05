HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Ünal RTÜK’ü göreve çağırdı

AK Partili Ünal RTÜK’ü göreve çağırdı

05.12.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünal, medyadaki yayın içeriklerini eleştirerek, “Medyanın izlenme, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurumları ve başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz" dedi.

AK Partili Ünal RTÜK’ü göreve çağırdı

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensupları ile düzenlenen programda bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, televizyon programlarında gösterilen şiddet olaylarının toplumun ruh sağlığını bozucu faktörler olduğunu söyledi.

"TELEVİZYONLARI BİR AÇIYORSUNUZ AMAN ALLAHIM"

Hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında çocukların şiddeti izlediğini ifade eden Ünal, “Bizim, karamsarlık ve umutsuzluk yayarak değil umudu ve inancı çoğaltarak bu işi yapmamız gerekiyor. Reyting ve izlenme uğruna hem dijital de hem de konvalsiyolde gördüğüm manzara beni ürkütüyor. Yani bir haber düşünün, 100 kişilik örnekleme aldığınız da 1 kişi kavga eder. Yüzde biri ve yüzde ikiyi alıp, yüzde yüz olarak gösterebilir misiniz? Televizyonları bir açıyorsunuz aman Allahım. Şiddet, şiddet, şiddet. Psikologlar ne diyor, 'Çocuklar şiddeti iki türlü öğrenir' görerek ve yaşayarak. Biz sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına, tıklanma ve izlenme adına. Bütün dünyada intihar görüntüleri ile intihar olayları arasında doğrudan bir korelasyon vardır. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor” dedi.

Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyonEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

RTĞK VE İLGİLİ KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Televizyonların sabahtan akşama şiddeti gösterdiğini ifade eden Ünal, RTÜK ve ilgili kurumları göreve davet etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün konuyla ilgili uyarılarının olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini söyleyen Ünal, “Geçen gün bir akşamda üç ayrı dizide üç ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK başkanımızı aradım dedim ki, ‘Bütün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü dahil bununla ilgili Kod-5’i yayımladılar. Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor. Daha şiddeti saymıyorum. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda ne gösteriyorsunuz şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını izlenme, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurumları da başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Prime timeda izlenilirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır” diye konuştu. (İHA)

Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "Boş teneke" sözlerine Babacan'dan çok sert tepkiErdoğan'ın kendisi hakkındaki "Boş teneke" sözlerine Babacan'dan çok sert tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Korkunç! Hem vurdu hem evini ateşe verdiKorkunç! Hem vurdu hem evini ateşe verdi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

TBB'de görev değişikliği sonrası siyasilerden peş peşe mesajlar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Bursa'da iğrenç olay! Genç kız, eniştesinin tacizine uğradı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.