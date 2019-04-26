HABER

AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 02:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Genel Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve üniversite öğrencilerini ağırladı.

AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Genel Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve üniversite öğrencilerini ağırladı.
TÜGVA üyeleri ve beraberindeki üniversite öğrencileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ziyarette bulundu. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında Kırıkkale’ye en kısa zamanda ziyarette bulunacağını aktaran Mahir Ünal, Kırıkkale’de yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Kırıkkale’ye en son grup başkanvekiliyken geldiğini ifade eden Ünal, Ramazan ayında Kırıkkale’de düzenlenecek iftar programında yer alacağını söyledi.
‘GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ’
TÜGVA Kırıkkale temsilcisi Çağrı Parlak, Kırıkkale’de önemli işler yaptıklarını belirterek, “Kırıkkale’de genç arkadaşlardan oluşan yönetimimizle güzel işlere imza atıyoruz. Bu çerçevede bizlere destek olan kamu, kurum ve kuruluşlarına, Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer’e, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumluya, İl Genel Meclis Başkanımız Murat Çaykara’ya teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Kırıkkale’yi ziyaret için bir söz verdi. Bizleri ziyadesiyle mutlu etti, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Ünal'a üniversitelilerden ziyaret

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”
Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.