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AK Partili vekil Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir

23.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir." dedi.

AK Partili vekil Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarının, millet nezdinde ferahlatıcı etkisinin olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız" ifadesinin, milletin yüreğini ferahlattığını belirten Aydemir, "Milletimizin 'bu savaşta, mücadelede Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanınızdayız' diyerek, bizi arayıp yürek dillerini ortaya koymasından memnuniyet duyduk." diye konuştu.

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Aydemir, yıllardır yapılan oyunların, AK Parti ile sekteye uğradığını vurgulayarak, şimdi yeniden bu oyunların vizyona konulmaya çalışıldığını söyledi. Ancak şimdi milletinin yanında bir liderin olduğunu belirten Aydemir, kurtuluşun üretim ve yatırımla olacağına dikkati çekti.

"FAİZ VE KUR SARMALINDAN BİRİLERİNİN NEMALANDIĞI DÖNEM BİTMİŞTİR"

İbrahim Aydemir, mücadelenin millet ve vatan mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir." ifadesini kullandı.

"NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR"

İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaşananlara da değinen Aydemir, terörist yapılara destek verip onların vatana yönelmesiyle nemalananların, terörle mücadelede ortaya konulan başarıdan dolayı ne yapacaklarını şaşırdığını belirtti.

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Aydemir, bu çevrelerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dirayetli duruşu, yiğit ve mert yaklaşımından dolayı rahatsızlık duyulduğunu ifade ederek, "Teröre kıyısından köşesinden ya da bazen açıktan destek verenlerde müthiş bir rahatsızlık var." değerlendirmesinde bulundu.

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Bütçe görüşmelerinde verilen arada Bakan Soylu'nun, doğal olanı yapıp salondan çıkması üzerine, "çamur, çukur medyası" denilen bazı yayın organlarında "Bakan görüşmelerden kaçtı" diye manşet atıldığını anlatan Aydemir, "O bakan 7 düvele bayrak açmış bir adam. Kaçma, ancak sizin zihninizde olur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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döviz Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Kabine Toplantısı
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