AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için Yeni Şafak gazetesi tarafından yapılan habere tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın “Gezi’nin beyni alındı” başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin kupürünü paylaşarak şunları yazdı:

“Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz.... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım...”





