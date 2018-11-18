HABER

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için yaptığı habere tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter hesabından paylaştığı habere ait görselle ilgili 'Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım...” yorumunda bulundu.

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon için Yeni Şafak gazetesi tarafından yapılan habere tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak’ın “Gezi’nin beyni alındı” başlıklı Mustafa Sait Özkan imzalı haberin kupürünü paylaşarak şunları yazdı:

“Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz.... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım...”

yeneroglu

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!
Üsküdar'da 'kentsel dönüşüm' için cami yıkıldı! Enkaz görüntüleri tepki topladıÜsküdar'da 'kentsel dönüşüm' için cami yıkıldı! Enkaz görüntüleri tepki topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Mustafa Yeneroğlu gezi parkı Yeni Şafak

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Komşu karıştı! Ülkeyi yangın yerine çevirdiler!

Komşu karıştı! Ülkeyi yangın yerine çevirdiler!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

Bartın'daki trafik magandaları gözaltına alındı!

Üsküdar'da 'kentsel dönüşüm' için cami yıkıldı! Enkaz görüntüleri tepki topladı

Üsküdar'da 'kentsel dönüşüm' için cami yıkıldı! Enkaz görüntüleri tepki topladı

Günlük burç yorumları: 18 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Muş'ta donmak üzere olan üç kişi kurtarıldı

Muş'ta donmak üzere olan üç kişi kurtarıldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.