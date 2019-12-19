AK Partili Yağcı’dan "Dünya Göz Hastanesi" açıklaması

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Dünya Göz Hastanesi hisselerinin Ziraat Bankası tarafından alınacağı iddiaları ile ilgili, “Simit Sarayı’nda böyle bir şey atıldı ama gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Toplumumuzun gündemine böyle tereddüt uyandıracak konular getirilmesini ben siyasetçi olarak çok doğru bulmuyorum. Eminim ki bunda da en doğru kararı yetkili organlarımız verir” dedi.

AK Partili Yağcı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yağcı, tarih birliğinin en önemli değer olduğunu belirterek, tarihin yaşatılmasının ve geçmişle bağ kurmanın önemine işaret etti. Yağcı, “Milli Mücadele’nin 100. yıllar silsilesinin tabandan tavana tüm Türkiye’nin kendisinden bir parça bulmasını amaçlıyoruz. Bu ruhu ülkemizin her ferdinin yüz yıl geçmesine rağmen ilk günkü aşk ile yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

100. yıl anısına ajanda bastırdıklarını belirten Yağcı, ajandada tarihin 5 Aralık 2019’dan başladığını ve 5 Aralık 2020 tarihinde bittiğini ifade etti.

Simit Sarayı’ndan sonra Dünya Göz Hastanesi hisselerinin de Ziraat Bankası tarafından alınacağı iddialarına ilişkin ise Yağcı, “AK Parti iktidarı bu millete yaptıklarıyla 18 yıldır özel güzel zaman dilimleri yaşattı. Millete hizmet noktasında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar toplumumuzun aleyhine, toplumu rencide edecek kasten en küçük bir davranış, karar içinde olmadık. Eminim ki Simit Sarayı’nda olduğu gibi başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere partimizin tüm organları ve tabii ki siyasette olan bizler milletimizin menfaatine olan konularda en hassas kararları vereceğini geçmişte yaptıklarımız nasılsa, bugün de aynı şekilde tezahür edeceğine güvenebilirsiniz. Simit Sarayı’nda böyle bir şey ortaya atıldı ama gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Toplumumuzun gündemine böyle tereddüt uyandıracak konular getirilmesini ben siyasetçi olarak çok doğru bulmuyorum. Eminim ki bunda da en doğru kararı yetkili organlarımız verir” değerlendirmesini yaptı.

