HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı:

AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazetelere yönelik saldırıları kınadı:

21.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de yerel gazete ve gazetecilere yönelik saldırıları kınayarak "Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin CHP Gençlik Kolları üyesi bir grubun, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili milyarlık yolsuzluk iddialarına ilişkin haber yapan Mersin Haberci gazetesi çalışanlarına saldırdığını ve onları tehdit ettiğini söyledi.

İldeki iki yerel gazetenin imtiyaz sahibi Zeynel Boğan'ın 4 kişinin muştalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralandığını anlatan Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve vurgun iddialarını belgeleriyle deşifre eden gazeteciye yönelik saldırının faillerinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalıştıklarının ortaya çıktığını belirtti.

AK Parti'li Yılmaz, basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişilerin, gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef gösterdiğini; bu tip saldırılarda önemli rol üstlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Her fırsatta sözde 'basın özgürlüğü' diye bağıranların, kendilerine yönelik en ufak bir eleştiride gazetecileri ölümüne darbetmesi, onların çirkin yüzlerini bir kez daha göstermiştir. Açıklamalarında demokrasiden, insan haklarından bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalet ve çelişkidir. Vatana ihanetten yargılanan insanlara bile 'gazeteci' diyerek sahip çıkarken, kalkıp belgeli habercilik yapan bir gazeteciyi darbetmeleri ikiyüzlülüktür. Bir yandan başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' deyip diğer yandan helalleşme istemeleri nasıl bir tutarsızlıksa, basın özgürlüğü, dürüstlük gibi kavramları kullandıkları halde gazetecileri hedef almaları da aynı tutarsızlığın göstergesidir."

Söz konusu saldırıları kınayan Yılmaz, bu olayların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyorHalkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor
Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?
Peş peşe tatil haberleri geliyorPeş peşe tatil haberleri geliyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.