AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu. Zengin gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.



Programdan öne çıkanlar:



ÇIPLAK ARAMA YAPMAK İNSAN HAKLARI İHLALİ DEĞİL MİDİR?



Anayasa mahkemesine başvurular var. Bu uygulamanın var olması İnsan Hakları İhlali konusu olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele var bir zahmet bunun şikayetini de yapın. Bu kadınların tamamı şikayetçi olmasını beklerdim, ama şikayetçi değiller. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. SOSYAL MEDYADA SİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SALDIRI OLDUĞUNU NEDEN DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Bunun başörtülü olmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu mesele yalan ve kampanya üzerinden yapılıyor ve bu büyük haksızlık. İş o kadar haddinden çıktı ki bir günde 55 bini aşkın tweet atıldı. Seçkin üniversiteler mezunu insanlar gidip tehdit ettiler. Sonra olay bana döndü. Sanki bana bu tweeti attığı için tutuklanmış gibi anlaşıldı. Maalesef bu bana yönelik değil, Cumhurbaşkanı hakaret ettiği için tutuklandı. Türkiye'de kadın ya da erkek olun siyasi kimliğiniz ne ise o derece sahip çıkılıyorsunuz. İstanbul Barosu'nda da bu durum böyle işleniyor. Hiçbir zaman bana yönelik bir açıklama yapılmadı. Meral Akşener'den bir geçmiş olsun mesajı bekler ve bu şekilde ifadelerini kullanmamasını isterdim. Gerçek ile gelinen nokta arasında hiçbir bağlantı yok. FETÖ'cülerin sistematik şekilde hedefindeyim. Neden çünkü onların içinde hiçbir zaman olmamış olmam ve onlara karşı çıkmam.

KADIN CİNAYETLERİ VURGUSU YAPMAK KADINI ERKEĞE DÜŞMAN ETMEK MİDİR?



Kadın cinayetini konuşmak başka bir şey dengeyi konuşmak başka bir şey. Kadın meselesinin sürekli marazlı ve olumsuz bir şekilde konuşmanın faydası olmayacağını düşünüyorum. Kadınlarla ilgili iyi şeyleri de konuşalım. "Hiçbir şey yapılmıyor" ifadesi beni sinirlendiriyor. İçişleri Bakanlığımız özel bürolar kurdu. Her yıl adım adım yapılan bir şey varken hiçbir şeyin yapılmamış olarak görülmesini kadınlara yönelik haksızlık olarak görüyorum. Hangi partiden gelindiğini bir kenara bırakıp ortak noktada buluşmak gerekiyor. KADIN ERKEK EŞİT Mİ?



Farklıyız ama eşitiz. Bunu ben değil Allah da böyle söylüyor. Kadın ve erkeğin farklı olması eşit olmadığı anlamına gelmiyor. Günümüzde feminizm kelimesi anlam kaybını yaşıyor. Bana göre uzak bir kavram. ADALET ŞİDDET GÖREN KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞMEDEN SAĞLANMAYACAK HALDE Mİ?

Bu konuyla ilgili iki aşama var. Birincisi tutuklama ve soruşturma açılması. Samsun'daki kadının 9 kez şikayetini kim ciddiye almadıysa buna soruşturması açılması lazım. Herkesin sorumluluğu var. Herkes görevini iyi yaparsa biz bunun önüne geçebiliriz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AKŞENER VE BULDAN'I AYNI POTADA ERİTTİĞİ 8 MART MESAJINI NASIL YORUMLUYORSUNUZ?



Muhataplarının cevabı benim için önemliydi. Bu tartışmanın dışında kalmak istedim. Ancak İYİ Parti'nin net bir tavrı yok. Siyasetin içinde bir grup rahatsız olup genel başkanları olmuyorsa sıkıntılıdır. Tedirginlik yarattı. Meral Akşener de buna bir cevap değil geçiştirmeyi tercih etti. Herkesin kendi tercihi. HDP KAPATILMALI MI?



Bu sorunun cevabını siyaset değil adalet ve yargı verecek. Bu kararı sanki siyaset veriyormuş gibi anlatılmasını da problemli olarak görüyorum.HDP grubunun genel kurulundaki tavrı terörle arasına mesafe koymayan bir parti. Bu kararı yargı karar verecek. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANAN OLAYLARA TEPKİNİZ NE OLDU?



Melih Bulu'yu çok yakınen tanıyorum. Ve bu olay Melih beye büyük haksızlık. Hukuken mümkün olduğu için o da başvurdu. O kadar akademisyen içinde o uygun görülmüş. Boğaziçi'nin kendi kuralları varmış gibi değil bu. Öğrenciler itiraz edebilirler ama artık oraya siyaset giriyorsa. Terör örgütlerinden oraya akınlar oluyorsa meselenin büyütülmek istendi. Orada mevzuata ya da hukuka ayrı bir olay yok.