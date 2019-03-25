AK Parti'nin Ağrı mitingi

"Ülkemize, milletimize hizmet yolunda 17 yıldır durmak, yorulmak bilmeden devletimize, milletimize, ülkemize hizmet ediyoruz. Hizmet siyaseti devam edecek mi Ağrı, Savcı Sayan ile yerel yönetimlerde yürüyecek miyiz? Ağrı işi bitirmiş. Yollarınızı, hastanelerinizi, okullarınızı yaptık, gönüllerinizi yapmaya geldik. Belediye işi gönül işi. Çocuklarınızın geleceği, ülkenin istikbali, kalkınması, lider Türkiye olması için 'Evet' diyor muyuz? Çocuklarımızın geleceği için bayrağımıza, vatanımıza, ülkemize, memleketimize sahip çıkıyor muyuz? Hepinizden Allah razı olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de 31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrına koştuğumuzda, onların desteğini arkamızda hissettiğimizde, kim ne söylerse söylesin, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hamdolsun boyun eğmeyiz. Boyun eğmeyiz çünkü ardımızda kadınlarımız var, çünkü ardımızda büyüklerimiz, ağabeylerimiz, gençlerimiz var. Zor zamanlar geçirdik, hamdolsun birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu muhafaza ettik. İşte şimdi 31 Mart'a yaklaşıyoruz. Hep beraber görüyoruz, kimileri işte Netanyahu'nun oğlu gibi oralardan tehdit ediyor bizi. Yeni Zellanda'daki terörist, ta Yeni Zellanda'dan mesaj yolluyor bize. Biz biliyoruz ki bu millet 31 Mart'ta içeriden dışarıdan bize parmak sallayanlara inşallah gereğini yapacak, mesajını yollayacak."

