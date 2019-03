AK Parti'nin Bolu mitingi

"Bolu, Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi bilir, gayet iyi tanır. Bolu, bizim samimiyetimizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik, etmeyiz. Bugüne kadar sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyiz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak, anlamak istiyorsa, son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa, gelsin Bolulu kardeşlerimi dinlesin. Bizi, Bolu'ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu tüneline baksınlar. Bay Kemal, o Bolu tünelini sizinkiler, 'acaba patates deposu mu yapsak, yoksa oraya doğalgaz mı enjekte etsek'... Bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay Kemal ah... Senin daha çok ders alman lazım. Türkiye'nin 81 iline kazandırdığımız yatırımlara, eserlere, yollara, köprülere, havalimanlarına baksın. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ne Meclis kürsüsünde ne de Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık."