AK Parti'nin Düzce mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Oylarımızı erken kullanmanın gayreti içinde olalım. Dört benzemeze adam akıllı bir ders verelim." dedi.
Anıtpark Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin Düzce mitinginde konuşan Yavuz, Düzce'nin, tekerleğin tümsekte kalmasına izin vermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağına inandığını söyledi.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce nefes alamaz halde adeta solunum cihazına bağlı yaşadığını ifade eden Yavuz, ülkenin şimdilerde yürüdüğünü, hatta koştuğunu kaydetti.
Yavuz, 31 Mart'a kadar hummalı bir çalışma içerisinde olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Oylarımızı erken kullanmanın gayreti içinde olalım. Dört benzemeze adam akıllı bir ders verelim. Yeniden Düzce'yi 'ak' ellere teslim edelim, Cumhurbaşkanımıza da Düzce'den adam akıllı destek gönderelim." şeklinde konuştu.
- "Firesiz destek istiyorum"
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de bugün dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan katılımcılara hitap edeceğini belirterek, aralık ayı başında beri çalıştıklarını söyledi.
Gidilmedik hane bırakmadıklarını ifade eden Özlü, 31 Mart'ta çok güzel bir sonuç alacaklarını kaydetti.
Özlü, beraberce çok çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"31 Mart seçimlerinde hazırladığımız Düzce projeleri, sadece Düzce ölçeğinde değil Türkiye ölçeğinde de en iyi projelerdir. Bu süreçte ziyaret ettiğimiz esnaf ve hanelerde çok güzel ilgiyle karşılaştık. Beklediğimizin üzerinde ilgi gördük. Düzce'ye çok güveniyoruz. Görev yaptığım süre içinde Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Düzce'yi sormuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bana 'Düzce hep bana ve AK Parti'ye destek olmuştur.' demiştir. 31 Mart seçimleri Düzce için yeni bir başlangıcın başı olacak. Bu bakımdan tam ve eksiksiz destek sizden istiyorum. 31 Mart seçimlerinde bugüne kadar hayatında bir kez olsun AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizin bu seçimde de AK Parti'ye oy vermesini istiyorum. Sizlerden firesiz destek istiyorum. Bu seçimde Düzce'de yeni bir destan yazalım. Daha çok çalışıp daha büyük işler başaracağız. Burası bizim evimiz, nasıl evimize özen gösteriyorsak aynı özeni Düzce için de göstereceğiz. Güzel projelerimiz var. Diğer partilerden muhalefet partilerden açık ara öndeyiz. Biz farklıyız, AK Parti farklı."
Düzce'de yapacakları birçok iş olduğunu anlatan Özlü, 56 mahalleyle 56 ayrı sözleşme imzaladıklarını bildirdi.
Mahallelinin talepleriyle tekliflerini bir araya getirerek mahalle sözleşmelerini yaptıklarını belirten Özlü, kendilerine anlatılan sorunların çözüleceğini söyledi.
Özlü, Düzcespor'un sporcu kaynağının kentteki amatör spor kulüplerinin sporcuları olacağını sözlerine ekledi.
- "Özlü, daha güzel hizmetler yapacak"
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 1,5 yıldır belediye başkanı olduğunu ve insanlara hizmet etmekten mutlu olduğunu belirterek, kentte görev süresince güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Özlü'nün daha güzel hizmetler yapacağını aktaran Ay, katılımcılardan helallik istedi.
AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, parti olarak birçok badire atlattıklarını söyledi.
Keskin, 15 Temmuz'da milletin üzerine bomba yağdırıldığını ifade ederek, bunların başarılı olmasına bu milletin izin vermediğini kaydetti.
Keskin, Düzce'nin çok güzel olacağını anlatarak, kent için çok güzel projeler hayata geçirileceğini aktardı.