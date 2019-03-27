AK Parti'nin Düzce mitingi

Gidilmedik hane bırakmadıklarını ifade eden Özlü, 31 Mart'ta çok güzel bir sonuç alacaklarını kaydetti.

Özlü, beraberce çok çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"31 Mart seçimlerinde hazırladığımız Düzce projeleri, sadece Düzce ölçeğinde değil Türkiye ölçeğinde de en iyi projelerdir. Bu süreçte ziyaret ettiğimiz esnaf ve hanelerde çok güzel ilgiyle karşılaştık. Beklediğimizin üzerinde ilgi gördük. Düzce'ye çok güveniyoruz. Görev yaptığım süre içinde Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Düzce'yi sormuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bana 'Düzce hep bana ve AK Parti'ye destek olmuştur.' demiştir. 31 Mart seçimleri Düzce için yeni bir başlangıcın başı olacak. Bu bakımdan tam ve eksiksiz destek sizden istiyorum. 31 Mart seçimlerinde bugüne kadar hayatında bir kez olsun AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizin bu seçimde de AK Parti'ye oy vermesini istiyorum. Sizlerden firesiz destek istiyorum. Bu seçimde Düzce'de yeni bir destan yazalım. Daha çok çalışıp daha büyük işler başaracağız. Burası bizim evimiz, nasıl evimize özen gösteriyorsak aynı özeni Düzce için de göstereceğiz. Güzel projelerimiz var. Diğer partilerden muhalefet partilerden açık ara öndeyiz. Biz farklıyız, AK Parti farklı."