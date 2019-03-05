AK Parti'nin Esenyurt mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, hep yerinde sayıyor. 1994 senesinden bu yana bir milim mesafe alamadılar. Tam 25 yıldır. Kendilerini hiç geliştiremediler. 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.' Bunların hali bu. 25 senede millete hizmet yönünden faydalı tek bir adım dahi atamadılar. Çeyrek asır önce ne iseler, nerede iseler, 25 yıl önce belediyecilikte hangi seviyedeyseler 2019'da da aynı yerdeler. Aynı seviyedeler." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un bugün 18 atık yönetim tesisiyle modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştüğünü söyledi. Günde 19 bin ton çöpün bertaraf edildiğini anımsatan Erdoğan, "Hatta çöpten elektrik üretiyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul'da bugün çöp gazından elektrik üreten 3 tesis var. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık Yakma Enerji üretim tesisinin yapımına başladık. Bir yılda 300 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını bu yoldan karşılıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin bu hizmetleri yaptığı süreçte CHP'nin hala eski CHP olduğunu dile getirdi. Teknolojinin ilerlediğini, Türkiye'nin ilerlediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "CHP, hep yerinde sayıyor. 1994 senesinden bu yana bir milim mesafe alamadılar. Tam 25 yıldır. Kendilerini hiç geliştiremediler. 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.' Bunların hali bu. 25 senede millete hizmet yönünden faydalı tek bir adım dahi atamadılar. Çeyrek asır önce ne iseler, nerede iseler, 25 yıl önce belediyecilikte hangi seviyedeyseler 2019'da da aynı yerdeler. Aynı seviyedeler. O gün yönetimleri altında bulunan ilçeler, hangi sorunlarla cebelleşiyorsa bugün de yönettikleri il ve ilçeleri aynı sıkıntılara duçar ediyorlar. İşte Beylikdüzü. Oranın başkanı şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Çöplükten geçilmiyor. Oradaki vatandaşlar televizyonda görüntüler ortada. İzmir, körfez aynı. Bizde hani Haliç vardı ya bir zamanlar. Haliç'in o eski hali neyse şimdi de İzmir Körfezi'nin hali o. Biz Haliç'i ne hale getirdik, Sütlüce'deki o malum, o hayvan kesim merkezini ne hale getirdik. Orası oldu kongre merkezi. Çıkmış geçen gün hava atıyor. CHP'nin büyükşehir adayı. Ne diyor? 'AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok.' diyor. Sevsinler seni. Bizim belediyelerimizin hepsinde kültür merkezi var. Kreşler var. Siz aday tanıtımınızı gittiniz Haliç Kongre Merkezi'nde yaptınız. Oranın sahibi, orayı inşa eden kim? Temelini bu garip attı. Ondan sonra bugünkü hale geldi."

Erdoğan, beceriksizlik ve iş bilmezliğin CHP'nin karakteri olduğunu anlatarak, Şişli gibi ilçelerde bile çöplerin toplanamadığını, personelin maaşlarının ödenemediğini söyledi. 1994'ten beri İstanbullu'ya unutulan sahnelerin 2019'da CHP tarafından halka yeniden hatırlandığına vurgu yapan Erdoğan, CHP'nin gündeminin farklı olduğunu kaydetti. - HDP'lilerin CHP listelerinde yer alması Erdoğan, CHP'nin gündeminin eşe, dosta, ahbaba, koltuk bulma olduğunu dile getirerek, "Bölücü örgüte müzahir şahısları marjinalleri, sapkınları... Şimdi onları, HDP'lileri belediye meclisi listelerine sokmuşlar. Şimdi burada da var. Buranın listesinde yine bu terör örgütünün desteklediği kişiler var. Onun için aman ha... Bunlara vereceğiniz oylara dikkat edin. Beylerin bu noktada liste kavgasından, çöpleri toplamaya vakitleri kalmıyor. Beylerin parti içi mücadeleden vatandaşa hizmet edecek zamanları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum öncesi HDP belediyelerine ve CHP'nin yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesine ilişkin görüntüleri ekrandan vatandaşlara izletti.

CHP ve HDP'nin belediyecilik anlayışlarını eleştiren Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı'ya yapılan hizmetleri anlattı. Erdoğan, HDP'lilerin millete ihanet ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yattılar kalktılar, 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz.' dediler. Değilsiniz. Kürt kardeşlerimizin de haklarını bu ülkede biz savunduk. Çünkü biz Kürt, Türk, Arap vesaire ayrımı yapmadık. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Evlerin altından açılan tünelleri gördük. Dayanamazdık. Yılmadan usanmadan oraları da ayağa kaldırdık. Bütün o binalar, şimdi bambaşka şehirler haline geldi. Bunların memlekete hizmet gibi bir dertleri yok. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik. İnlerine girdik inlerine. Çünkü bu ülkeyi teröre kurban edemezdik. Bu ülkeyi böldüremezdik. Ülkemizi bölmeye gayret ettiler. Ona müsaade edemezdik." - "Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git" Meydandaki ekrandan HDP'nin eş başkanları ve milletvekillerinin PKK'ya övgü sözlerini izlettiren Erdoğan, "Bak ne diyor. 'Kürdistan'da kazanacağız. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Şimdi soruyorum, Esenyurt'tan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz var mı? Karadeniz'imiz var mı? Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara var mı? Bu adam var ya Kürt bile değil. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git. Ama bu ülkeyi bölme gayreti içerisine girme. Biz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ı ve Boşnak'ıyla velhasıl... Bu milleti yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bizde ayrım yok. Rabb'im bizleri kavimler halinde yarattı. Biz kavmin bir kavme üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece ittika iledir. Kim Allah'a daha yakınsa o üstündür. Bunu böyle biliniz." dedi.