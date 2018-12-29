HABER

AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım’ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım’ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır." dedi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını hatırlattı.

Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uysal, "Yıldırım’ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır. Ülkemize Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi devletin en üst kademelerinde hizmet etmiş ve siyasette AK Parti Genel Başkanlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı İstanbul’a ve İstanbullulara hayırlı olsun." dedi.

İstanbul'un müjdelenmiş, kutlu bir şehir olduğunu ifade eden Uysal, bu şehre hizmet etmenin bir şeref olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini, 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Binali Yıldırım’a devredeceğine inandığını dile getiren Uysal, şunları ifade etti:

"31 Mart Yerel Seçimleri’nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul’umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. Ve İstanbul’a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece’yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlarİlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar
Mevlüt Uysal: Binali Yıldırım’a başarılar diliyorumMevlüt Uysal: Binali Yıldırım’a başarılar diliyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Mevlüt Uysal

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.