AK Parti'nin Sultanbeyli mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir." dedi. Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen partisinin mitinginde, 15 Temmuz darbe girişimini yapanların cezaevlerine gönderildiğini, yargılandıklarını dile getirerek, "Kimi kaçtı Amerika'ya gitti, kimi kaçtı Avrupa'ya gitti. Gittikleri yerden yakalayıp alıyoruz. Nedense Amerika bu Feto'yu bize vermiyor. Ama her görüşmede söylüyoruz. Ne olursa olsun, yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz." diye konuştu. Düşmanların saldırılarından, oyunlarından, tuzaklarından değil de onların değirmenine su taşıyanlardan dolayı üzüntülü olduklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Karşımızda kirli bir ittifak var. İttifakın görünen yüzü güya Cumhuriyetimizin kurucusu olan parti. Yanında adı İyi ama kendisi epeyce karışık bir parti gözüküyor. Bazı yerlerde de artık adından başka geçmişiyle ilgisi kalmamış bir parti bunları destekliyor. Ama bir de son günlere kadar varlığını inkar ettikleri bir ortakları daha bulunuyor. Gerçi Sultanbeyli'de bunlar aday çıkarmışlar ama İstanbul'da büyükşehirde ve ilçelerin çoğunda adayları yok ve alenen CHP'yi destekliyor. Hem CHP'ye hem İYİ Parti'ye, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti. Ne diyor CHP'nin adaylarına eşbaşkan? 'Seçilirseniz, bizim sayemizde seçilmiş olacaksınız.' diyor, Bay Sezai. Çünkü bodrumlarda bunlar hesap sormasını iyi bilirler."

Erdoğan, Sezai Temelli ve HDP'li milletvekillerinin konuşmalarını içeren bir videoyu katılımcılara izletti. Erdoğan, daha sonra şunları söyledi: "Şimdi bu temeli olmayan Bay Sezai, Kürt değil. 4 milyon Kürt'ten bahsediyor ya İstanbul'da, kendisi Kürt değil, ne idiği belirsiz. Kürdistan'da oyu malum yere vereceklermiş. Batıda AK Parti'ye ve MHP'ye verilmeyecekmiş. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgemiz var. Kürdistan diye bir bölge yok. İstiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, al yanına arkadaşlarını defolun oraya gidin. Siz, 780 bin kilometrekare bu topraklarımızı bölemeyeceksiniz ve böldürtmeyiz. Cudi'ye nasıl indiysek, inlerine kadar, Gabar'da inlerine kadar, Tendürek'te inlerine kadar girdik, Kandil'de inlerine kadar girdik, yine gireriz. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çünkü bunlara karşı eğer acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bizim terörle mücadelemiz devam edecek. Bunlar benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz. Bunlar sadece Kürt kardeşlerimin üzerinden menfaat, çıkar sağlıyorlar. Bunlar değil mi Güneydoğuda bizim camilerimizi, okullarımızı yakanlar? Beka meselesi derken bunu kastediyoruz. Pazar günü vereceğiniz oylar bu hesabı sormak içindir. Ne diyor kadın? 'Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye dayadık.' diyor. Be hey kadın, biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'ımıza dayadık. Farkımız bu. Onun için çok çalışacağız."

- "CHP ezanımıza, bayrağımıza düşmanlık çizgisine gelmiştir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaleyi içeriden fethetmek için çok çalışılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Şimdi Bay Kemal ve hanımefendiyle anlaşmaya vardıkları büyükşehir belediyesi eş başkanını da açıklayın bakalım, kimmiş? Çünkü HDP her yerde açıklıyor ya. Öyle ya madem beraber yöneteceksiniz o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eş başkanı kim olacak. Madem ipleri sizin, elinizde tutacaksınız Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkanı kim olacak. Sezai efendi şimdi de CHP adaylarına fatura kesiyor, diyet borçlarını hatırlatıyor. Seçimden sonra belki bodrum katlarında sorguya çekip tokatlayacaklar. İstanbul'u, Ankara'yı, diğer şehirlerimizi böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. CHP, geçmişte milletimizin değerlerine husumetiyle maruftu. Şimdi doğrudan ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, ezanımıza, bayrağımıza düşmanlık çizgisine gelmiştir." 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim Meydanı'na ezan sırasında düdükler çalındığını ifade eden Erdoğan, Adalar'da da belediye başkan adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nı söylemediğini anlattı.

Erdoğan, "Bunlar İstiklal Marşı'nın düşmanı. Bayrağımızın düşmanı. Ama Bay Kemal, 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.' Bay Kemal'in de ne olduğunu anlayın. İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir." dedi. Erdoğan'ın "Sultanbeyli 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Sultanbeyli 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Sultanbeyli 31 Mart'ta ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz? Sultanbeyli 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Sultanbeyli 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" sözlerine kalabalık "Evet" yanıtını verdi. Millete sadece hizmet etmenin, eser kazandırmanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın yol arkadaşı olduğunu, Yıldırım'ın tüm birikimini yeniden İstanbul'un hizmetine sunmak için geldiğini vurgulayan Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin'in de herkes tarafından tanındığını ifade etti.