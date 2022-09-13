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Akademisyenin sileceğine not bırakıp tehdit ettiler! Akılalmaz sözler: 'Ensendeyim, motor'

13.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de daha önce de sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle tehdit edilen akademisyen yine benzer bir durumla karşılaştı. Bu sana 'son uyarı' tehditi alan öğretim görevlisi Kadir Tekin'e bu kez de 'Ensendeyim, motorunu seviyor musun? Motor' şeklinde not bırakıldı. Tekin, "Bunları yaşamamın sadece nedeni ağzı olup da dili olmayan canlılara biraz daha dokunabilmeye çalışmak. Ahlaki vicdana hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Eden bulur, adli makamlar gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Akademisyenin sileceğine not bırakıp tehdit ettiler! Akılalmaz sözler: 'Ensendeyim, motor'

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin’in sokak hayvanlarını besleyerek onları hayvan barınakları ve kliniklerinde tedavi ettirmesinden rahatsız olan kişi ya da kişiler, geçen hafta İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kapısını kazıdı, 'Yemek dökme son uyarı' yazarak tehditte bulundu. Tekin, dün sabah saatlerinde aracına binmek için yaklaştığında yeni tehditlerle karşılaştı. Aracının kaportasına 'NBR' yazısı keskin bir cisimle kazınırken, silecek lastikleri de kesildi. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı tehdit notu bırakıldı. Kadir Tekin, notu bırakan kişilerin kendisinin motosikletinin olduğunu bilerek, bu yönde de tehditte bulunduğunu, yeniden polise şikayette bulunduğunu söyledi.

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GÖRÜNTÜLERİ VAR

Evine huzurluca gidemediğini belirten Tekin, "Tam bir hafta önce aracıma yazılar kazılmıştı. Sabah sağ arka çamurlukta yeni bir yazı gördüm. Silecek lastikleri kesilmiş ve tehdit yazısı bırakılmış. ‘Motorunu seviyor musun? Ensendeyim’ notu bırakılmış sileceklere. Görüntülere ulaştık, polis de aldı. Şahıs görüntülerde çevresinde dolaşıyor, arabanın lastiklerini kesiyor. Not bırakıyor ve lastiğe de kesici bir cisimle patlatmaya çalışıyor ama yapamıyor. Sabaha karşı 03.17 civarı yapıyor. Kameralara gireceğini tahmin ederek ağzını yüzünü kapatmış elinde de eldivenleri var ve parmak izi bırakmak istemiyor sanırım. Artık ben ne evime rahatlıkla girebiliyorum ne aracımı park ediyorum. Huzursuzca yaşıyorum. Yine polise gidip şikayetçi oldum" dedi.

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‘SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİMDEN OLUYOR BUNLAR’

Sokak hayvanlarını beslediği için bunları yaşadığını söyleyen Tekin, "Bunları yaşamamın sadece nedeni ağzı olup da dili olmayan canlılara biraz daha dokunabilmeye çalışmak. Bunun ödülü bu olmamalı, cezası zaten olmamalı ve tamamen vicdanen yaptığım bir şey. Şahsın sıkıntısı varsa benimle konuşabilir bu yöntemle hiçbir şey çözülmez. Sırf sokak hayvanlarını beslediğimden oluyor bunlar. Bu sefer de biraz alaycı bir yaklaşım da var. ‘NBR’ yazması, ‘Motorunu seviyor musun? Ensendeyim’ gibi şaka anlayışı da var galiba. Ahlaki vicdana hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Eden bulur, adli makamlar gereğini yapacaktır" diye konuştu.

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(DHA)


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