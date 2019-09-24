Akademisyenlerden lise öğrencilerine ders

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'un derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklamasının ardından Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışma yaptığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji ve teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla akademisyenler Erzurum'daki liselerde öğrencilere ders vermeye başladı.

- "Öğretim üyelerimiz sezon boyunca derslere girecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu projenin iki ana paydaşının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olduğunu, projenin Erzurum'da ise Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütüleceğini bildirdi.

Atatürk Üniversitesinin temel hedefi olan eğitim ve öğretimin yanında topluma faydalı olma misyonunu da yerine getiren kurum olduğuna dikkati çeken Çomaklı, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz, birbirinden değerli ve alanında söz sahibi olan akademisyenlerimizin gayretleriyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu potansiyelin farkında olan üniversitemiz, şehrine ve bölgesine faydalı iş birlikleriyle daima topluma hizmet noktasında yoluna devam edecek. Üniversite eğitiminin bir alt basamağı olan liselerde akademisyenlerin öğrencilere ders vermesi, öğrencilerimizin hem başarısını artıracak hem de üniversite psikolojisi ve ortamına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Öğretim üyelerimiz sezon boyunca derslere girecek, sözlü ve yazılı sınavları da yine kendileri yapacak."

