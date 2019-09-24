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Akademisyenlerden lise öğrencilerine ders

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla akademisyenler, Erzurum'daki lise öğrencilerine ders vermeye başladı - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Üniversite eğitiminin bir alt basamağı olan liselerde akademisyenlerin öğrencilere ders vermesi, öğrencilerimizin hem başarısını artıracak hem de üniversite psikolojisi ve ortamına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji ve teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla akademisyenler Erzurum'daki liselerde öğrencilere ders vermeye başladı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'un derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklamasının ardından Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hayata geçirilen projeyle akademisyenlerin kentteki farklı liselerde derslere girmeye başladığı bildirildi.

Uygulama kapsamında üniversitenin Coğrafya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Günay Kaya'nın ilk dersi Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinde verdiği aktarılan açıklamada, ilk derse İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un da katılarak çalışma hakkında öğrencilere bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, öğretim üyelerinin farklı okullarda coğrafya, kimya, biyoloji, teknik resim ve tarih derslerine gireceği ifade edildi.

- "Öğretim üyelerimiz sezon boyunca derslere girecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu projenin iki ana paydaşının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olduğunu, projenin Erzurum'da ise Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütüleceğini bildirdi.

Atatürk Üniversitesinin temel hedefi olan eğitim ve öğretimin yanında topluma faydalı olma misyonunu da yerine getiren kurum olduğuna dikkati çeken Çomaklı, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz, birbirinden değerli ve alanında söz sahibi olan akademisyenlerimizin gayretleriyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu potansiyelin farkında olan üniversitemiz, şehrine ve bölgesine faydalı iş birlikleriyle daima topluma hizmet noktasında yoluna devam edecek. Üniversite eğitiminin bir alt basamağı olan liselerde akademisyenlerin öğrencilere ders vermesi, öğrencilerimizin hem başarısını artıracak hem de üniversite psikolojisi ve ortamına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Öğretim üyelerimiz sezon boyunca derslere girecek, sözlü ve yazılı sınavları da yine kendileri yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
Akademisyen Atatürk Üniversitesi Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü lise

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