Akademisyenlere ve öğretim görevlilerine ne zaman aşı yapılacak? Aşı randevusu alma sayfası

Aşı sırasının üniversite personellerinde olduğuna ilişkin Bakan Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, üniversite personellerinin ne zaman aşılanacağı tarihini verdi. Verilen tarih itibarıyla üniversite personelleri aşı randevusunu alarak kendilerine en yakın, belirtilen kuruluşlarda aşı olacak. Peki Akademisyenlere ve öğretim görevlilerine ne zaman aşı yapılacak? Aşı randevusu nereden ve nasıl alınacak? İşte aşı randevusu alma sayfası...
YÖK, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığına aşılama sürecinin başlaması için talepte bulunmuştu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite personellerinin ne zaman aşılanacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, 9 Haziran'ın ardından akademisyenlerin ve üniversite personellerinin aşılanma sürecinin başlayacağını söyledi. Söz konusu meslek grubunda yer alan kişiler aşı randevusu oluşturacak, aşı randevu bilgileri SMS ile kişilerin cep telefonuna gelecek.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınabilir. Üye olmayanlar "Üye ol" kısmından üyelik oluşturabilir. Üyeliği olanlar ise uygulamalara direk giriş yapabilir.
Aşı randevuru almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğine tıklamalısınız.
Vatandaşlar, aşı için öncelikli grupta olup olmadığını sorgulayabiliyor. Bu sorgulamayı yapmak için aralarında boşluk bırakarak "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazmalı, ardından 2023'e kısa mesaj (SMS) göndermelisiniz.
Aşı için öncelikli grupta yer alan vatandaşlar randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir. Uygulama ile seçilen sağlık kurumundan randevu alınır. Randevu bilgisi vatandaşlara SMS yolu ile gönderilir. Aşı yapıldıktan sonra 2. doz randevuyu, aşıyı yapan sağlık personeli oluşturacak. Bu bilgiler de vatandaşların telefonuna mesaj olarak gelecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilir.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almak için https://www.mhrs.gov.tr/ adresine tıklayınız. Öte yandan 182'yi arayarak aşı randevusu da alınabilir.
Koronavirüs aşısı olarak 80 yaş ve üzeri vatandaşlar MHRS Alo 182 üzerinden aşı randevusu alabilir. Vatandaşlar kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için aşı randevusu oluşturabilir.
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