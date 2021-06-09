Akademisyenlere ve öğretim görevlilerine ne zaman aşı yapılacak? Aşı randevusu alma sayfası

Aşı sırasının üniversite personellerinde olduğuna ilişkin Bakan Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, üniversite personellerinin ne zaman aşılanacağı tarihini verdi. Verilen tarih itibarıyla üniversite personelleri aşı randevusunu alarak kendilerine en yakın, belirtilen kuruluşlarda aşı olacak. Peki Akademisyenlere ve öğretim görevlilerine ne zaman aşı yapılacak? Aşı randevusu nereden ve nasıl alınacak? İşte aşı randevusu alma sayfası...

AKADEMİSYEMLERE VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE NE ZAMAN AŞI YAPILACAK?

YÖK, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığına aşılama sürecinin başlaması için talepte bulunmuştu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite personellerinin ne zaman aşılanacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, 9 Haziran'ın ardından akademisyenlerin ve üniversite personellerinin aşılanma sürecinin başlayacağını söyledi. Söz konusu meslek grubunda yer alan kişiler aşı randevusu oluşturacak, aşı randevu bilgileri SMS ile kişilerin cep telefonuna gelecek.

AŞI RANDEVU ALMA SAYFASI

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alınabilir. Üye olmayanlar "Üye ol" kısmından üyelik oluşturabilir. Üyeliği olanlar ise uygulamalara direk giriş yapabilir.