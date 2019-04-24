HABER

Akar ve Çavuşoğlu bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:41 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısı yapmak için Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.Milli Savunma Bakanlığında yapılan heyetler arası değerlendirme toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısı yapmak için Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında yapılan heyetler arası değerlendirme toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran katıldı. Her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesinde personel de toplantıda hazır bulundu.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ile Suriye’de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı toplantıda, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı vurgulandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tekirdağ'da deniz turuncuya büründüTekirdağ'da deniz turuncuya büründü
Bursalı eski belediye başkanına Dubai'de 6 saatlik gözaltıBursalı eski belediye başkanına Dubai'de 6 saatlik gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.