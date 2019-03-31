Akar ve komutanlar oylarını kullandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını Çankaya İlkokulu'nda kullandı.

Oy kullanmak için sandık başına ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geldi. Eşi Demet Güler ile 1165 numaralı sandıkta oyunu kullanan Güler, oy atarken "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1170 numaralı sandıkta, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ise 1167 numaralı sandıkta eşleriyle oylarını kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Çankaya İlkokulu'na gelişinde vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Sandık başına gelen vatandaşlarla sohbet eden Akar, eşi Şule Akar ile oy kullanacağı 1166 numaralı sandığa geçti. Burada sandık görevlilerinin beklemeden oy kullanabileceklerini belirtmesi üzerine Akar, buna karşı çıkarak vatandaşlarla sıra bekledi.

Bu sırada bir bebeği de seven Bakan Akar, oyunu kullandıktan sonra, "Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Eşinin de oyunu kullanmasının ardından Akar çifti, okuldan ayrıldı. Bu sırada yanına gelen yaşlı bir kadının, terörle mücadelede gösterilen başarıdan dolayı tebriklerini iletmesi üzerine Bakan Akar, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

