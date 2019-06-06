HABER

Akarsuya kapılan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulundu.

İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına dün ailesiyle pikniğe giden ve ırmak kenarında oynarken kardeşinin suya düştüğünü görüp akarsuya atlayan ve bu sırada akıntıya kapılan Fatma Karatut'u (14) arama çalışmaları sabah tekrar başladı.

Jandarma, polis ve AFAD ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı aramalar sonucunda Fatma'nın cesedi olay yerinin 3 kilometre ilerisinde bulundu.

Sudan çıkartılan çocuğun cenazesi bölgenin sarp olması nedeniyle sedyede taşındıktan sonra ambulansla Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut, dün çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp, akarsuya atlamış, bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başarmış ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapılmıştı. Üç kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması, bölgenin sarp yapısı ve su debisinin yüksek olması nedeniyle ara verilmişti.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yangınGÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yangın
Meke Gölü kırmızıya büründüMeke Gölü kırmızıya büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akarsu Çocuk Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.