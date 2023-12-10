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Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsünün acı sonu!

10.12.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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Yalova'da yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. 25 yaşındaki sürücü Birkan Çelebiler'in yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsünün acı sonu!

Meydana gelen kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yalova-İzmit karayolunun Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkisinde yaşandı. Yalova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Birkan Çelebiler idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi.

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Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan Birkan Çelebiler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Çelebiler, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çelebiler'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıktığı, akaryakıt istasyonunun totem ve fiyat listesi tabelasına çarptığı, istasyon görevlilerinin koşarak kaza yerine gittiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Akaryakıt
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