Akbank'tan üniversiteli gençlere “Şehrin İyi Hali” projesine davet

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Şehrin İyi Hali" projesi için başvurular başladı. Geçen yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerden dolan projenin 1000 olan kontenjanı, bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı. Başvuruların, başvuru sırasına göre kabul edileceği proje için 19 Ekim Cuma günü son başvuru tarihi olarak belirlendi.

Bu yıl beş yeni sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla toplamda 10 kuruluşla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. "Şehrin İyi Hali" ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.

Projelerde yer alacak gençler, Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri ile gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecek.