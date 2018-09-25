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Akbank'tan üniversiteli gençlere “Şehrin İyi Hali” projesine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için başvurular başladı - Geçen yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerden dolan projenin 1000 olan kontenjanı, bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Şehrin İyi Hali" projesi için başvurular başladı. Geçen yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerden dolan projenin 1000 olan kontenjanı, bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı. Başvuruların, başvuru sırasına göre kabul edileceği proje için 19 Ekim Cuma günü son başvuru tarihi olarak belirlendi.

Bu yıl beş yeni sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla toplamda 10 kuruluşla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. "Şehrin İyi Hali" ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.

Projelerde yer alacak gençler, Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri ile gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecek.

Gençler, okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olabilecek.

Her yıl yeni iş birlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta “Sigorta Sponsoru” olarak yer alıyor. 26 farklı ilde gerçekleştirilecek 40’a yakın gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacak.

Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans, lisans, üst lisans) gençler başvurabilecek.

Gönüllülük etkinlikleri tüm Türkiye’de 10 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla ekim ayından itibaren gerçekleştirilecek. Üniversiteli gençler "http://sehriniyihali.com/" adresinden başvurularını yapabilecek. Başvuruların kontenjanlarla kısıtlı olduğu proje, tüm Türkiye’den üniversiteli gençlere açık olacak.

Bu arada, gençler Volkswagen Arena’da düzenlenecek Şehrin İyi Hali Konseri’nde Akbank’ın misafiri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Şehrin İyi Hali

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