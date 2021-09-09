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Akbelen Ormanı eylemcileri: 'Vicdanı olan hiç kimse bu ormanın kesilmesine onay vermez'

09.09.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan Akbelen Ormanı için verilen kesim iznine karşı eylemlerini sürdürüyor. Köylülerin açtığı dava devam ederken, 7 Eylül'de bölgeye keşif amacıyla giden bilirkişi heyetinin raporunun önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Akbelen Ormanı eylemcileri: 'Vicdanı olan hiç kimse bu ormanın kesilmesine onay vermez'

https://www.youtube.com/watch?v=8ORRmPtHPO4

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan verilen Akbelen Ormanı kesim iznine karşı eylemlerini sürdürüyor.

Bölgede 40 yıldır faaliyet gösteren Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri 2014'te özelleştirilmişti.

IC İÇTAŞ Enerji ve LİMAK Enerji'in ortak sahibi olduğu Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş, santrallerin kullandığı linyit madeni sahasını genişletmek istiyor.

Akbelen

Şirkete Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan Akbelen Ormanı için verilen kesim iznine karşı köylülerin açtığı iptal davası sürüyor.

7 Eylül'de bölgeye keşif amacıyla giden bilirkişi heyetinin raporunun önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

BBC Türkçe ekibi, İkizköy halkı, davanın avukatları ve ormanın kesilmesine karşı eylem yapanlarla konuştu.

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz şirket ise bizi 13 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasına yönlendirerek görüşme talebimizi geri çevirdi.

Şirket açıklamasında, bölgenin "Orman Genel Müdürlüğü'nün orman gençleştirme planlaması kapsamında yer aldığını" belirterek, "Bölge, halihazırda '2019 yılı endüstriyel plantasyon alanı' olarak tanımlanmış ve maden faaliyetlerine uygun olarak teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir" demişti:

"Bahsi geçen orman izinleri için ağaçlandırma bedelleri ve yıllık kullanım bedellerinin tamamı, Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına zamanında yatırılmıştır. İzne konu orman alanının maden faaliyetlerine uygun şekilde şirketimize teslimi ise Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındadır. Ancak 11.08.2021 tarihinde TC. Muğla 1. İdare Mahkemesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ilgili saha teslim işlemlerinin askıya alınmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız."

Video - Haber: Eran Hakim & Evren Topaloğlu

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