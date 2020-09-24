HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akçadağ’da sigara izmariti yangın çıkardı

Akçadağ’da sigara izmariti yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde (Karanlıkdere) meydana geldi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sigara izmaritinden başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde (Karanlıkdere) meydana geldi. İddiaya göre, Malatya- Kayseri karayolunu kullanan bir araçtan söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın geniş bir alana yayıldı. Mahalleli durumu hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladıVali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan görüntü! Sazlıdere Barajı kurudu
İstanbul'da korkutan görüntü!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Çin'de geliştirilen korona aşısıyla ilgili yeni gelişme: Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez Kocaeli oldu
İlki geçen hafta yapılmıştı! Korona aşısında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.