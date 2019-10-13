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Akçakale halkı terör saldırılarına karşı "tek yürek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Abyad bölgesinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde halk, terör saldırılarına karşı tek yürek oldu - Vatandaşlardan İsa Altuntaş: - "Vatan dediğinde bizim için her şey biter. Vatan olmazsa, bayrağın olmazsa namus olmaz. Şu an tek vücuduz, bayrak için ölmeye hazırız" - Akçakale Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efe Akdoğan: - "Onların (YPG/PKK) gönderdiği havan topundan, bombalardan korkan yok. Kanımızın son damlasına kadar buradayız"

BEHÇET ALKAN - Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Abyad bölgesinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayanlar, terör saldırılarına karşı tek yürek oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Abyad bölgesinin karşısındaki Akçakale'ye de zaman zaman teröristlerce havan ve roket saldırısı düzenleniyor.

Teröristler tarafından 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği ilçede halk, harekatın başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

Ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatan ilçe halkı, teröristlerin sivilleri hedef alan saldırılarına boyun eğmeden, tek yürek halinde günlük yaşamlarını sürdürüyor.

İlçe esnafından İbrahim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakale halkının Türk bayrağına ve Türkiye'ye sevdalı olduğunu, ilçelerini terk etmemekte kararlı olduklarını belirtti.

TSK ve emniyet mensuplarını desteklediklerini anlatan Arı, "Buradaki insanlar bayrağı, vatanı ve milletini seven insanlardır." dedi.

- "Akçakale halkı vatan toprağına sımsıkı sarılıyor"

İsa Altuntaş da teröristlerce düzenlenen saldırıların kendilerini yıldırmayacağını, her koşulda ülkelerine ve bayraklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Söz konusu vatan olunca hepimiz canımızı vermeye hazırız." diyen Altuntaş, şunları söyledi:

"Bu bayrak için hepimiz, küçük, büyük, ölmeye de hazırız. Vatan dediğinde bizim için her şey biter. Vatan olmazsa, bayrağın olmazsa namus olmaz. Şu an tek vücuduz, bayrak için ölmeye hazırız. Ceylanpınar'da şehit olan Elif akrabamdı. Binlerce şehit veririz, yeter ki Türk bayrağımız dalgalansın. Sivillere rastgele ateş ediyorlar. Bu üç beş palavracı teröristin devlete gücü yetmez. Akçakale halkı bunca havan topu saldırısına rağmen vatan toprağına sımsıkı sarılmaya devam ediyor. Kahraman askerlerimizin muzaffer olması için dua ediyoruz."

Akçakale Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efe Akdoğan ise ilçe halkının vatan müdafaasına desteğe hazır olduğunu dile getirerek, "Bu ülke 30 kupona alınmadı ki terk edilsin. Bu topraklar atalarımızın kanıyla sulandı. Bu topraklarda doğduk, burada büyüdük, bu topraklarda öleceğiz. Bunun ötesi yok. Üç beş çapulcuya bırakılacak bir toprak değil bu ülke. Onların (YPG/PKK) gönderdiği havan topundan, bombalardan korkan yok. Kanımızın son damlasına kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

İlçedeki bir ekmek fırınını işleten Cemil Koç da harekata destek olmak amacıyla dükkanına Türk bayrağı astığını, ilçe halkına hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

- Terör örgütü sivilleri hedef alıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden, Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerindeki sivilleri hedef alan hain saldırılar gerçekleştiriyor.

Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine havanlı ve roketatarlı saldırılarında, aralarında 9 aylık Muhammed Omar'ın da bulunduğu 18 sivil yaşamını yitirdi, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Barış Pınarı Harekatı Şanlıurfa

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