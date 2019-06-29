Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve kurum personelinin bulunduğu otomobile düzenlenen saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tekyıldız ve beraberindeki personele mesai çıkışı düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Saldırının hemen ardından kolluk kuvvetlerince gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığımızca konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıstan ikisi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yüklendikleri kamu görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olan personelimizin maruz kaldığı şiddet kabul edilemez.

Olayla ilgili adli soruşturma etkin şekilde devam ediyor."

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, dün Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grubun saldırısına uğramıştı.

