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Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi

Kahramanmaraşlı bir grup vatandaş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçeye gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.

İlçesinin Suriye sınırında görev yapan basın mensuplarının bulunduğu alana gelen grup tekbir getirerek, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yola çıktıklarını belirten vatandaşlar, ilçede sevinç gösterisinde bulunduktan sonra Kahramanmaraş'a geri döndü.

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Akçakale Barış Pınarı Harekatı'na destek Şanlıurfa Vatandaşlar

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