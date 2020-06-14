Akçakoca'da tüm tedbirler alındı! Tatilciler bekleniyor

Akçakoca ilçesinde bakanlıklar tarafından yayımlanan kurallar, belediyenin kontrolünde uygulanmaya başlandı. Yeşil ile mavinin birleştiği, Ankara ve İstanbul’a yakın olması nedeniyle her yaz tatilcilerle dolan Akçakoca’daki plaj, kafe ve restoranlarda alınan tedbirlerin ardından tatilciler bekleniyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, havaların ısınmasıyla birlikte sahillerin de temizlenmesinin ardından ilçenin tümüyle yaza hazır olduğunu belirtti.

Tatilcileri Akçakoca'ya davet eden Başkan Yanmaz, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinde sıkıldılar. Sağlık Bakanlığı'mızın verdiği talimatlar doğrultusunda turizme yavaş yavaş giriş var. Biz de bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın talimatındaki bütün tedbir ve kuralları uyguladık. Akçakoca’yı insanların gelip gezecekleri yer haline getirdik. Bununla ilgili olarak Akçakoca’da birtakım çalışmalar yaptık. Bir gezi teknesi aldık. İnsanlar geldiklerinde koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Akçakoca’da yeşili, mavisi ve güneşiyle çok güzel zaman geçirecekler. Tüm Türkiye’yi Akçakoca’ya davet ediyorum" dedi.