Akçakoca nüfusunun 6 katı misafir ağırladı

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesi, yaz mevsiminde nüfusunun 6 katı misafir ağırladı.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı, 3 mavi bayraklı plajı, şelale ve 35 kilometrelik sahil şeridiyle 25 bin nüfuslu Akçakoca, yaz mevsimi boyunca 150 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir yaz mevsimi geçirdiklerini söyledi.

Mevsim boyunca gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Yemenici, "Gerekli tüm müdahaleler yapılarak bu mevsim boğulma olayı yaşanmadı. En güzeli bizim için bu oldu. Beklentilerimize yakın rakamlarla yaz mevsimini yaşadık. Eylül, Ekim ve Kasım aylarını da güzel geçireceğimizi tahmin ediyorum. Onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Gerekli firmalarla görüşmelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Artık deniz mevsimi kapandı"

Yemenici, mevsim boyunca emek veren herkese teşekkür ederek, "Artık deniz mevsimi kapandı diyebiliriz. Bundan sonra ilçemizde balık mevsimi açıldı. Misafirlerimizi balık yemeğe davet ediyorum. Bu mevsim insan hareketliliği noktasında yeterli seviyeye ulaştık ancak harcama noktasında yeterli seviyelere ulaştığımızı sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yemenici, kış mevsiminde gerekli firmalarla temas halinde olduklarını belirterek, kış aylarında da hareketli bir mevsim geçirmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.

