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Akçakoca Yaz Şenlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:14 | Son Güncelleme

Akçakoca Yaz Şenlikleri başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 25 gün sürecek olan Akçakoca Yaz Şenlikleri başladı.

Akçakoca Belediyesince Akçakoca Limanı'nda düzenlenen ve çeşitli sanatçılar ile grupların sahne alacağı, 25 gün sürecek olan Yaz Şenlikleri, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar'ın konseri ile başladı.

Kemençesi ile katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatan Ekin Uzunlar, konserde yaptığı konuşmada, 17-18 Temmuz tarihinde bölgede büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Uzunlar, şöyle konuştu:

"Yaşanan felaketten dolayı gerçekten çok üzgünüm. Doğal afete yapabilecek bir şey olmuyor ama önlemler alınabilir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Akçakoca'da bir yardım kampanyası başlatıyoruz, sosyal medya hesaplarından da bunu duyurduk. Burası bizim, Akçakoca bizim."

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Ekin Uzunlar'a hediye takdim etti.

Yaz Şenlikleri, "Haydi Akçakoca'ya" ve "Kenetlen Akçakoca" sloganlarıyla 25 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce konser

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