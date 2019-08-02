Akçakoca'da doğal afetin zararları giderildi

Akçakoca'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle oluşturulan Akçakoca Turizm Platformu'nun çalışmalarıyla, bölgede yaşanan ve turizmi olumsuz etkileyen doğal afetin zararları giderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tatil yöresi Akçakoca'da sağanak sonucu yaşanan heyelan ve sel felaketi sonrası turizm açısından önemli bir duraklama yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Çalışma ve incelemelerin ardından Akçakoca'da yaşamın tamamen normale döndüğü aktarılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile valilik, il milletvekilleri, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve ilgili oda temsilcilerinden oluşan Akçakoca Turizm Platformu'nun çalışmalarıyla, afetin bölgeye verdiği zararın hızla giderildiği bildirildi.

Tarihi, doğası ve kültürel zenginliğiyle Batı Karadeniz'in en önemli tatil merkezinin, turizm faaliyetlerine eskisinden daha donanımlı şekilde başlamaya hazır hale geldiği ifade edilen açıklamada, Akçakoca'nın, "Yeşil ve mavinin her tonunu görmek için hayde Akçakoca'ya, gün batımına doymak için hayde Akçakoca'ya, mavi bayraklı üç eşsiz plaj için hayde Akçakoca'ya, tatil kısa Akçakoca yakın, hayde Akçakoca'ya, UNESCO kültür mirası Ceneviz Kalesi'ni görmeye hayde Akçakoca'ya" sloganlarıyla konuklarını davet ettiği ve turizm sektöründe hizmet vermeyi kaldığı yerden sürdürdüğü vurgulandı.

