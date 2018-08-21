Akçakoca'da mevsimlik tarım işçisi boğulma tehlikesi geçirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kadın, boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, fındık toplamaya Akçakoca ilçesine gelen Merve Canlı (46), bayram tatili dolayısıyla serinlemek için Çuhallı Plajı'nda akrabaları ile denize girdi.

Bir süre sonra Canlı'nın boğulduğunu fark eden cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar kadını kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren Canlı, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sahil kenarındaki ambulansa alındı.

Merve Canlı, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

