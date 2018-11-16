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Akciğer kanserini önlemek için sigarayı bırakın

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Akciğer kanserini artıran faktörler arasında yer alan sigara uzmanlara göre en kısa sürede bırakılması gereken bir alışkanlık. Öyle ki akciğer kanseri riski sigara bırakılması ile orantılı olarak azalıyor. Katran ve nikotin olmak üzere 70'den fazla kansere sebep olan kimyasal madde içeren sigara, dumanı dahi solunduğunda akciğere hasar vermektedir. Baykal Yakışan, sigarayı bırakmak için tüm yöntemlerin denemesi ve bırakmak için savaştan asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Akciğer kanserini önlemek için sigarayı bırakın

Sigara akciğer kanseri riskini artıran faktörlerin başında gelmektedir. Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, "Sigarayı bırakmak için tüm yöntemleri deneyin ve asla vazgeçmeyin" diyerek konu hakkında bilgiler verdi.

Neslihan Baykal Yakışan, "Sigara içen kişilerde meydana gelen akciğer kanser riski, sigaranın bırakılması ile orantılı olarak azalmaktadır. Akciğer kanseri vakalarının 4'ünden 1'i sigara kaynaklı olup bilimadamları ve uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Sigaranın içinde katran ve nikotin başta olmak üzere 70'den fazla kansere sebep olan kimyasal madde içermektedir. Sigaranın dumanını bile soluduğumuzda tüm bu kimyasallar akciğerimize girerek vücudumuza yayılır.

Sigara kullanan kişiler ya kanserden yada farklı sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirmektedirler.

Sigara içmek fiziksel ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye ayrılmaktadır. İstek ve yoksunluğu ayırt ederek fiziksel mi psikolojik bağımlı mısınız ayırt edebilmelisiniz. Yoksunluk sigaranın kendisine bağlı 72 saat süren belirtilerdir." dedi.

Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan tavsiyelerde bulundu: "Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz hiçbir engeliniz yok. Yeter ki karar verin ve bir tarih belirleyin.

Hedeflediğiniz tarihten 2 yada 3 hafta öncesinde nikotini düşük farklı bir markaya geçin.

Sigara içerken yarısını içerek hedeflediğiniz tarihi ve nedeninizi kendinize hatırlatın.

Kendinize yeni alışkanlıklar edinin, hobilerinizi ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Örneğin puzzle, maket, takı tasarımı, örgü, satranç vb. gibi...

Spor, yürüyüş, pilates, yoga veya kişisel gelişime yönelik faaliyetler gibi...

Çay, kahve ve alkollü içecekler yerine bitki çayı, süt ve meyve sularını tercih edin.

Sigara bırakma sürecinizde yoksunluk hissi ve daha çok sakinliğinizi sağlayacak sarı kantaron çayını tercih edin.

Çok kuvvetli antioksidan içeren zencefil çayını tüketerek toksin atılımını hem de sigara içme isteğinizi azaltabilirsiniz.

Sigara bırakma sürecinizde bol bol su içmek hem sigara içme isteğinizi azaltacak hem de toksin atılımını hızlandıracaktır.

Evinizi, arabanızı ve kıyafetlerinizi temizleyerek sigara dumanını hatırlatacak ortamı temizleyin ve dizayn edin.

Ağız ve diş bakımınızı yaptırın.

Hamam, sauna ve bol duş almak sizleri rahatlatacaktır.

Arada sigara içme isteklerinizin olacağını ve bu durumda bu süreci nasıl yöneteceğinizi planlayın ve uygulayın.

Sigara bırakma sürecinizde birincil derece görüştüğünüz herkesten destek isteyin. Motive olmanıza yardımcı olacak plan ve programlar yapın.

Sigaranın zararlarını tekrar tekrar okuyarak kendinize verdiğiniz zararın farkında olun.


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sigara Akciğer kanseri kanser

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