Akciğer kanserini önlemek için sigarayı bırakın

Sigara akciğer kanseri riskini artıran faktörlerin başında gelmektedir. Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, "Sigarayı bırakmak için tüm yöntemleri deneyin ve asla vazgeçmeyin" diyerek konu hakkında bilgiler verdi.

Neslihan Baykal Yakışan, "Sigara içen kişilerde meydana gelen akciğer kanser riski, sigaranın bırakılması ile orantılı olarak azalmaktadır. Akciğer kanseri vakalarının 4'ünden 1'i sigara kaynaklı olup bilimadamları ve uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Sigaranın içinde katran ve nikotin başta olmak üzere 70'den fazla kansere sebep olan kimyasal madde içermektedir. Sigaranın dumanını bile soluduğumuzda tüm bu kimyasallar akciğerimize girerek vücudumuza yayılır.

Sigara kullanan kişiler ya kanserden yada farklı sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirmektedirler.

Sigara içmek fiziksel ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye ayrılmaktadır. İstek ve yoksunluğu ayırt ederek fiziksel mi psikolojik bağımlı mısınız ayırt edebilmelisiniz. Yoksunluk sigaranın kendisine bağlı 72 saat süren belirtilerdir." dedi.