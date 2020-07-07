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Akciğerleri temizleyen detoks kürleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Hava kirliliği, spor yapmamak ve sigara gibi pek çok şey akciğerleri etkileyerek yorar. Akciğerler havadaki oksijenin kana karışmasını sağlarken vücuttan karbondioksitin atılmasına imkan tanır. Peki akciğeri temizleyen detoks ürünleri nelerdir Akciğer temizleme yöntemleri nelerdir? İşte, akciğeri temizleyen karışım tarifleri…

Akciğerleri temizleyen detoks kürleri

Akciğerler vücudumuzda sayısız görevi olan en önemli organlardan biridir. Bu görevlerin başında ise; solunan havayı kana vermek, karbondioksiti kandan atmak ve vücut sıcaklığını dengelemek sayılır. Koronavirüs salgının tüm dünyayı kasıp kavurmasıyla birlikte bağışıklığı güçlendirmek için doğal ürünlere yönelim arttı. Özellikle akciğerlerin tam kapasiteyle çalışması için düzenli olarak detoksa yapılmasında sağlık açısından büyük önem vardır. Toksinlerden arındırmak ve broşların tahriş olmasını önlemek için akciğer detokslarını düzenli aralıklarla yapmak rahatlamanıza yardımcı olur.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN BİTKİLER NELERDİR?

Tütün kullanma alışkanlığı, hava kirliliği ve kullanılan ilaçların yan etkileri gibi nedenlerden akciğerde toksinler birikir. Balgam, öksürük, nefes alma zorluğu şeklinde kendini gösteren toksinler kişilerin yaşam kalitesinde düşüşlere neden olabilir. Uzman doktorlar akciğeri temizleyen bitkiler ve yiyecekleri belirlemiştir ve bu yiyecekler ile akciğer detoksu yapan kür tariflerini de vatandaşlar için anlatmıştır.

Yoğurt
Elma
Greyfurt
Nar
Sarımsak
Ekinezya
Keçiboynuzu
Ebegümeci
Nane
Meyan kökü
Okaliptüs yağı
Keçiboynuzu+ Su

6-7 adet keçiboynuzu ve 2 su bardağı suyu bir tencerede 7-8 dakika boyunca kaynatın. Keçiboynuzunu kırarak kaynatmanız çok daha kolay olur. Ocaktan alıp 20 dakika soğumasını bekleyin. Hazırladığınız bu kürü bir bardak sabah ve ir bardak akşam olmak üzere 1 ay boyunca her gün tüketin. Bu karışımı her gün taze olarak yapmanız daha sağlıklı olur.

Tere+ Su

Bu kür için 15-16 adet tere ve 2 su bardağı su ihtiyacımız olan malzemeler içindedir. 2 bardak suyun içinde tereleri 3 dakika boyunca haşlayın. Tereler haşlanırken kapağı kapalı tutulmalıdır. Çünkü tere suyunun buharlaşarak tencereden ayrılması istenmez. Haşlanan tere suyu ocaktan alınır ve soğuması beklemeden direkt olarak süzülür ve süzüldükten sonra soğumaya bırakılır. Bu kür aç karnına ya da yemeklerden 2 saat sonra içilir. Bu kürde günlük olarak hazırlanır ve 5 gün boyunca aralıksız olarak tüketilmesi gerekir.

Zencefil+ Sarımsak+ Tere+ Keçiboynuzu Suyu

1 tutam taze zencefil, 1 diş sarımsak, 5 adet tere ve 1 çay bardağı keçiboynuzu suyunu bir tencerede kaynatın. Karışım soğuduktan sonra blenderdan geçirip sıvı haline getirilebilir. Karışım haftada en az 1 defa tüketilebilir.

Zerdeçal+ Zencefil+ Keçiboynuzu+ Limon+ Ceviz+ Hatmi Çiçeği+ Bal

Bir çay kaşığı toz zerdeçalı büyük bir bardağın içine oyun. Ardından bu tozun üzerine yarım limonun suyunu sıkıp dökün. Yarım bardağı geçmeyecek şekilde sıcak su ekleyin. Sonrasında 2-3 tane cevizi ve hatmi çiçeğini havanda döküp toz geline getirip bu karışımın içine konur.

Yeşil Elma+ Tarçın+ Karanfil’ Zencefil+ Zerdeçal

3 adet yeşil elmayı dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 2 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil, 1 kök zencefil ve 1 kök zerdeçalı elmalarla birlikte 5 dakika boyunca kaynatın. Elde edilen karışım sabah 1 bardak akşam bir bardak olmak üzere 72 gün boyunca tüketilir.

Sarımsak Çayı

Aktardan ya da hazır paket halinde sarımsak çayını satın alarak demleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizde sarımsak çayınızı hazırlayabilirsiniz. Havanda iyice dövülen ve suyun çıkartılan sarımsaklar, kaynamış suyu içerisine atılır. Kısık ateşte 2-3 dakika kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra soğuması beklenen karışım her gün tüketilebilir.

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