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  4. Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 17:12 | Son Güncelleme

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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