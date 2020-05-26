Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine g\u00f6re, Akdeniz'de Girit Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4.4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nKAND\u0130LL\u0130 SON DEPREMLER\nAFAD SON DEPREMLERG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Karantina etkisi! Onlar\u0131 tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?Bakanl\u0131k'tan 'kad\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddet' a\u00e7\u0131klamas\u0131!Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler