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  4. Akdeniz'de can pazarı! 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı

Akdeniz'de can pazarı! 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı

30.09.2023 01:09 | Son Güncelleme:
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Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı. Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı.

Akdeniz'de can pazarı! 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı

Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.

Libya’da, öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle çoğunluğu Afrikalı olan göçmenler, Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken, Libya, son yıllarda Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışındaki göçmenlerin baskın geçiş noktası haline geldi.

(İHA)


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Libya sahil güvenlik bot çarpma

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