HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akdeniz'de görüntülendi! Uzmanları uyarıyor: Deniz ayakkabısı giymeden girmeyin

Akdeniz'de görüntülendi! Uzmanları uyarıyor: Deniz ayakkabısı giymeden girmeyin

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Akdeniz ve Ege kıyılarında uzun dikenli zehirli deniz kestanesi ve aslan balığına rastlayan uzmanlar, Kızıldeniz'den göç eden bu iki tür konusunda uyarıda bulundu. Süveyş Kanalı aracılığıyla kıyılarımıza kadar ulaşan türlerin özellikle kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen

Akdeniz'de görüntülendi! Uzmanları uyarıyor: Deniz ayakkabısı giymeden girmeyin

Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi, Süveyş Kanalı aracılığıyla hızla yayılarak Akdeniz ve Ege kıyılarına kadar ulaştı. Aynı yolu izleyerek, Akdeniz'e göçen aslan balığı da yaşamını kayalık bölgelerde sürdürmeye devam ediyor. Her iki göçmen tür, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde aynı karede görüntülendi. Deniz kestanesi ve aslan balığına karşı uyarıda bulunan uzmanlar, kayalık bölgelerde denize gireceklerin mutlaka deniz ayakkabısı giymesi gerektiğini, kayalıklardan uzak durması uyarısında bulundu.

Süveyş Kanalı yoluyla yaklaşık 12 yıl önce Akdeniz'e göç eden uzun dikenli deniz kestanesi, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde sık sık görüntüleniyor. Bölgede yaşayan diğer deniz kestanelerine nazaran uzun dikenleriyle dikkat çeken deniz kestanesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Aynı yolu izleyerek Akdeniz'e gelen aslan balığı da bölgedeki yaşamını ve çoğalmasını sürdürüyor. Uzun dikenleri nedeniyle tutunduğu kayanın yanından geçerken bile iğnesinin yüzen insanlara dokunabileceğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bazı uyarılarda bulundu.

suveys-gocmeni-iki-tur-akdenizde-yan-yana-goruntulendi_6716_dhaphoto3

Deniz kestanesinin Ege ve Akdeniz'de yayılımına çok hızlı devam ettiğine dikkat çeken Gökoğlu, "4-5 yıl önce Gökova Körfezi'nde yaptığım bir dalış sırasında çok sayıda gördüğüm zaman şaşırmıştım. Özellikle bu kestane Akdeniz kıyılarında hızla çoğalmaya devam ediyor. Küçük balıklarda bu kestanelerin arasına girerek kendisini diğer canlılardan koruyor" dedi.

DENİZ AYAKKABISI GİYİLMELİ

Kestanenin en büyük özelliğinin isminden de anlaşılacağı üzere uzun dikenleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle konuştu:

suveys-gocmeni-iki-tur-akdenizde-yan-yana-goruntulendi_6716_dhaphoto4

"Üstünde renkli bir kesesi var. Çok hızlı hareket eder. Adeta bir kirpi gibi, çok hızlı yer değiştirebiliyor. Zehirli dikenleri var, öldürücü değil, ancak acı vericidir. Özellikle kayalık bölgelerde çoğalması devam ediyor. Bu bölgelerde denize girenler ayaklarına plaj ayakkabısı giysinler. Diğer bir tür de kayalara yapışmış durumda, o da temas edildiği zaman ayağı çizebilir. Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz."

suveys-gocmeni-iki-tur-akdenizde-yan-yana-goruntulendi_6716_dhaphoto1

Çektiği videoda deniz kestanesine dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, Süveyş Kanalı göçmeni iki türü görüntülemeyi başardı. Aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesinin su altındaki yan yana görüntülerine küçük deniz canlıları da eşlik ediyor.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Binlerce kişi o sınavın açıklanmasını bekliyor!Binlerce kişi o sınavın açıklanmasını bekliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çelik kasayı taşımayı başaramayınca... Yakayı ele verdiler!
Çelik kasayı taşımayı başaramayınca... Yakayı ele verdiler!
2020 YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı! Üniversite kayıt için gerekli evraklar ve kayıt ücreti nedir?
Üniversite kayıt için gerekli evraklar ve kayıt ücreti nedir?
İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Aracın camını kırıp...
İstanbul'da ağızları açık bırakan olay! Aracın camını kırıp...
'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar
'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar
İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Kuralları hiçe saydılar
İstanbul'da düğün konvoyu terörü! Kuralları hiçe saydılar
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor
Kazadan sonra yürüyemeyeceğini düşünüyordu şimdi koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.