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Akdeniz ve Ege sahillerinin "gelini" plajları süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sonbaharın başlamasıyla açmaya başlayan, Akdeniz ve Ege sahillerinin "gelini" olarak adlandırılan koruma altındaki kum zambaklarının sayısında artış gözlendi - SARÇED Başkanı Cengiz İlhan: "Sahildeki birçok noktaya uyarıcı tabelalar astık. Şu an plajdaki geniş bir alanda büyük bir popülasyon gelişmesi ve hızlı bir yayılımı var" - "Yasalarla korumadan ziyade, bizler eğitimle ve kum zambaklarını tanıtarak, halkımızla koruma yolunu seçtik"

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda koruma çalışmaları başlatılan kum zambaklarının sayısındaki artış sevindirdi.

Plajda birkaç yıl öncesine kadar sayıları 10'lara kadar düşen, Mavi Bayraklı SARÇED plajında daha sık görülen kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için plajın birçok yerine uyarıcı levhalar konuldu.

Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) Başkanı Cengiz İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum zambağının Akdeniz kıyısı ile Atlantik ülkelerinin sahillerinde yetiştiğini söyledi.

Sarıgerme Plajı'nın Ortaca'da halkın kullanımına ilk açılan mavi bayraklı plaj olduğunu hatırlatan İlhan, bu nedenle turistler tarafından da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'de doğal ortamda varlığını sürdüren kum zambaklarının tehlike altında olduğuna değinen İlhan, Sarıgerme Plajı'nda başlatılan koruma çalışmalarıyla zambak türünün varlığını korumayı, popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yürütülen çalışmalar sayesinde kum zambağı sayısında son dönemde artış olduğuna işaret eden İlhan, şunları kaydetti:

"Kum zambağına, biz, 'Akdeniz ve Ege sahillerinin gelini' diyoruz. Bizim sahillerimizi süsleyen en önemli bitkilerden biri. Biz burada çalışmaya başladığımızda nadir birkaç tane kum zambağıyla karşılaştık. Bölgemizde de vardı. Ancak Sarıgerme dışındaki alanlarda kum zambakları hızla kayboldu. Bu nedenle kum zambaklarını koruma altına aldık. Sahildeki birçok noktaya uyarıcı tabelalar astık. Şu an plajdaki geniş bir alanda büyük bir popülasyon gelişmesi, hızlı bir yayılımı var. Gelen misafirlerimize kum zambaklarının koruma altında bir tür olduğunu anlattık, onlar da büyük bir hassasiyet gösterdiler."

Kum zambaklarının sayısı daha da arttığında, daha çok ilgi çekeceğini aktaran İlhan, türün korunmasına bu nedenle büyük önem verdiklerini söyledi.
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- "Buraya özellikle kum zambaklarını görmeye geliyorlar"

Halkın bilinçlenmesi sayesinde Sarıgerme Sahili'nin kum zambağı bahçesine dönüştüğünü anlatan İlhan, şöyle konuştu:

"Yasalarla korumadan ziyade, bizler, eğitimle ve kum zambaklarını tanıtarak halkımızla koruma yolunu seçtik. Yasada, bir kum zambağının sökülmesinin 38 bin lira gibi cezası var. Halkımıza ceza kısmından ziyade korumanın önemini anlatıyoruz. Halkımızdan da bunun karşılığını çok iyi gördük. Biz kum zambaklarına ilgi duyanlara, bu bitkinin buradan alınıp başka bir yerde yetiştirilemeyeceğini anlatıyoruz. Kum zambaklarının soğanlarını alıp götürmenin boşuna olduğunu söylüyoruz. Ziyaretçilerimizden bazıları buraya özellikle kum zambaklarını görmeye geliyor. Plaja gelen bazı misafirlerimiz kum zambaklarının kokusunu hissetmek için gelip kum zambaklarının yanına yatıyor, uzun süre ayrılmıyor."

Sarıgerme'de yaşayan Funda Öztürk Çimen de kum zambaklarını korumak için elinden geleni yaptığını, soğanını kazanları uyardığını belirtti.

Kum zambaklarının bölgede yetişen ve koruma altında olan özel bir bitki olduğunu vurgulayan Çimen, "Kum Zambakları buraya renk katıyor ve artık bu bölgenin sembolü haline geldi. Vatandaşlarımız artık bu konuda çok bilinçli. Kesinlikle bunları koparmıyor." dedi.

Tatil için İngiltere'den gelen Christine And ise dünyanın bir çok ülkesine gittiğini ancak Sarıgerme Plajı'ndaki kum zambakları gibi bir bitkiyi hiçbir yerde görmediğini söyledi.

Kum zambaklarının özellikle akşam saatlerinde çevreye çok güzel bir koku yaydığını, bu kokuya hayran kaldığını vurgulayan And, "Buraya 5 yıldır geliyoruz. Her geldiğimizde buradaki kum zambaklarının çoğaldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Bunların korunması ve sayısının artması çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kum zambakları Muğla Ortaca Sargıgerme

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