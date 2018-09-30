Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda koruma çalışmaları başlatılan kum zambaklarının sayısındaki artış sevindirdi. Plajda birkaç yıl öncesine kadar sayıları 10'lara kadar düşen, Mavi Bayraklı SARÇED plajında daha sık görülen kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için plajın birçok yerine uyarıcı levhalar konuldu. Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) Başkanı Cengiz İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum zambağının Akdeniz kıyısı ile Atlantik ülkelerinin sahillerinde yetiştiğini söyledi. Sarıgerme Plajı'nın Ortaca'da halkın kullanımına ilk açılan mavi bayraklı plaj olduğunu hatırlatan İlhan, bu nedenle turistler tarafından da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Türkiye'de doğal ortamda varlığını sürdüren kum zambaklarının tehlike altında olduğuna değinen İlhan, Sarıgerme Plajı'nda başlatılan koruma çalışmalarıyla zambak türünün varlığını korumayı, popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Yürütülen çalışmalar sayesinde kum zambağı sayısında son dönemde artış olduğuna işaret eden İlhan, şunları kaydetti:

"Kum zambağına, biz, 'Akdeniz ve Ege sahillerinin gelini' diyoruz. Bizim sahillerimizi süsleyen en önemli bitkilerden biri. Biz burada çalışmaya başladığımızda nadir birkaç tane kum zambağıyla karşılaştık. Bölgemizde de vardı. Ancak Sarıgerme dışındaki alanlarda kum zambakları hızla kayboldu. Bu nedenle kum zambaklarını koruma altına aldık. Sahildeki birçok noktaya uyarıcı tabelalar astık. Şu an plajdaki geniş bir alanda büyük bir popülasyon gelişmesi, hızlı bir yayılımı var. Gelen misafirlerimize kum zambaklarının koruma altında bir tür olduğunu anlattık, onlar da büyük bir hassasiyet gösterdiler." Kum zambaklarının sayısı daha da arttığında, daha çok ilgi çekeceğini aktaran İlhan, türün korunmasına bu nedenle büyük önem verdiklerini söyledi.

\ - "Buraya özellikle kum zambaklarını görmeye geliyorlar" Halkın bilinçlenmesi sayesinde Sarıgerme Sahili'nin kum zambağı bahçesine dönüştüğünü anlatan İlhan, şöyle konuştu: "Yasalarla korumadan ziyade, bizler, eğitimle ve kum zambaklarını tanıtarak halkımızla koruma yolunu seçtik. Yasada, bir kum zambağının sökülmesinin 38 bin lira gibi cezası var. Halkımıza ceza kısmından ziyade korumanın önemini anlatıyoruz. Halkımızdan da bunun karşılığını çok iyi gördük. Biz kum zambaklarına ilgi duyanlara, bu bitkinin buradan alınıp başka bir yerde yetiştirilemeyeceğini anlatıyoruz. Kum zambaklarının soğanlarını alıp götürmenin boşuna olduğunu söylüyoruz. Ziyaretçilerimizden bazıları buraya özellikle kum zambaklarını görmeye geliyor. Plaja gelen bazı misafirlerimiz kum zambaklarının kokusunu hissetmek için gelip kum zambaklarının yanına yatıyor, uzun süre ayrılmıyor."