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Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de 4 ay boyunca  petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.  Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak.

Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.
Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.

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Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması başlıyor

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